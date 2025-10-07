El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.
Jornadas gratuitas de salud visual en Choele
Choele impulsa jornadas gratuitas de salud visual junto al equipo de Médicos del Territorio.Regionales - Choele Choel07/10/2025
En el marco de las acciones de prevención y promoción de la salud, la Municipalidad de Choele Choel llevará adelante una nueva edición de las Jornadas de Salud Visual, una propuesta abierta a toda la comunidad que busca garantizar el acceso a controles oftalmológicos y estudios de la vista.
La actividad se desarrollará el jueves 9 de octubre, de 10 a 18 horas, en el CIC (Villegas y Namuncurá). Durante la jornada se realizarán estudios refractivos, exámenes oftalmológicos y la adquisición de marcos y cristales a precios accesibles, en articulación con el equipo de Médicos del Territorio.
Para acceder a un turno, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 2984 935673
El día lunes, en horas de la tarde, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la policía de Río Negro en Valle Medio, procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas realizadas en el barrio Las Bardas de Choele Choel.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en dos audiencias distintas y para dos imputados diferentes, que se tengan por formulados los cargos por hechos enmarcados en violencia de género.
Se abrieron las inscripciones para el selectivo para bandas y artistas regionales que quieran participar de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.
Personal de distintas unidades policiales de orden público y especiales de la Regional IV de la Policía de Río Negro participaron de una capacitación organizada por el Colegio de Veterinarios de Río Negro.
El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Choele Choel, junto al Intendente Diego Ramello, de la entrega de 130 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, garantizando el acceso a medicamentos de forma gratuita. Además, familias de la localidad recibieron las escrituras de sus viviendas.
Se desarrollo el acto de colación de 21 estudiantes de Lamarque, Luis Beltrán, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay, quienes finalizaron sus estudios en distintas Tecnicaturas Superiores dictadas por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.