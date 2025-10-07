Jornadas gratuitas de salud visual en Choele

Choele impulsa jornadas gratuitas de salud visual junto al equipo de Médicos del Territorio.

Regionales - Choele Choel07/10/2025
En el marco de las acciones de prevención y promoción de la salud, la Municipalidad de Choele Choel llevará adelante una nueva edición de las Jornadas de Salud Visual, una propuesta abierta a toda la comunidad que busca garantizar el acceso a controles oftalmológicos y estudios de la vista.

La actividad se desarrollará el jueves 9 de octubre, de 10 a 18 horas, en el CIC (Villegas y Namuncurá). Durante la jornada se realizarán estudios refractivos, exámenes oftalmológicos y la adquisición de marcos y cristales a precios accesibles, en articulación con el equipo de Médicos del Territorio.

Para acceder a un turno, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 2984 935673

