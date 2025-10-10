Fin de semana de cine en Choele con estreno mundial

El Sábado 11 y domingo 12 de octubre  se podrá ver Tron Ares y La mujer de la fila

Regionales - Choele Choel10/10/2025
IMG-20251010-WA0006

La mujer de la fila se podrá ver desde las 19 horas ambos días con una entrada de tres mil pesos. 


Andrea, una mujer de clase media, está atrapada en una pesadilla. Su hijo, Gustavo, es encarcelado injustamente. Para visitarlo tiene que hacer la fila afuera del penal, al igual que las demás mujeres, pero ella se siente muy diferente. Comienza a darse cuenta del difícil mundo que padecen los familiares de detenidos y, poco a poco, se va acercando a ellos, que la ayudan a enfrentar y sostenerse durante el tiempo que le lleva sacar a su hijo de la cárcel. Pero un giro inesperado obliga a Andrea a enfrentar el límite de su propio amor y fortaleza.


A las 17 y a las 21 horas, ambos días se podrá disfrutar de Tron Ares. El valor de la entrada será de cuatro mil pesos. 


Tercera entrega de la saga "TRON". Cuenta la historia de Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial.

