El Club Almafuerte sumó un nuevo capítulo a su historia. Integrantes de la comisión directiva visitaron al intendente Diego Ramello para presentarle el Libro de Oro, una pieza institucional que recopila los hitos y protagonistas del club a lo largo de los años.
Fin de semana de cine en Choele con estreno mundial
El Sábado 11 y domingo 12 de octubre se podrá ver Tron Ares y La mujer de la filaRegionales - Choele Choel10/10/2025
La mujer de la fila se podrá ver desde las 19 horas ambos días con una entrada de tres mil pesos.
Andrea, una mujer de clase media, está atrapada en una pesadilla. Su hijo, Gustavo, es encarcelado injustamente. Para visitarlo tiene que hacer la fila afuera del penal, al igual que las demás mujeres, pero ella se siente muy diferente. Comienza a darse cuenta del difícil mundo que padecen los familiares de detenidos y, poco a poco, se va acercando a ellos, que la ayudan a enfrentar y sostenerse durante el tiempo que le lleva sacar a su hijo de la cárcel. Pero un giro inesperado obliga a Andrea a enfrentar el límite de su propio amor y fortaleza.
A las 17 y a las 21 horas, ambos días se podrá disfrutar de Tron Ares. El valor de la entrada será de cuatro mil pesos.
Tercera entrega de la saga "TRON". Cuenta la historia de Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la defensa penal pública de un hombre de 35 años, en el marco de un juicio abreviado, acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Con la presencia de más de 130 trabajadoras y trabajadores de bibliotecas populares de toda la provincia, se realizó en Choele Choel el Encuentro Provincial de Bibliotecas, que tuvo el objetivo de realizar una capacitación en administración y gestión institucional.
Choele impulsa jornadas gratuitas de salud visual junto al equipo de Médicos del Territorio.
El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.
El día lunes, en horas de la tarde, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la policía de Río Negro en Valle Medio, procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas realizadas en el barrio Las Bardas de Choele Choel.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en dos audiencias distintas y para dos imputados diferentes, que se tengan por formulados los cargos por hechos enmarcados en violencia de género.
Se abrieron las inscripciones para el selectivo para bandas y artistas regionales que quieran participar de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
La Defensoría del Pueblo abre el registro a postulantes para integrar el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental (ORSM). La inscripción comenzó el 06 de octubre y cierra el próximo 06 de noviembre a las 13.30.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
En la jornada del miércoles se entregaron vehículos a distintos hospitales de la provincia de Rio Negro. En total son 82 los rodados entregados.