Contrató un plan ahorro para un 0 km y le exigieron el pago de una garantía no informada
Una mujer contrató un plan de ahorro para adquirir un auto 0 km. Pagó varias cuotas del plan. Para licitar y acceder a la adjudicación del vehículo, le exigieron una cuota complementaria. La mujer realizó ese pago.Regionales - Choele Choel12/10/2025
Con todos los requisitos cumplidos, le pidieron presentar una garantía personal. Ese requerimiento no había sido informado previamente y resultó imposible de cumplir. Solicitó el reintegro del dinero mediante carta documento, pero solo le ofrecieron una devolución del 20 %. Amparada en la Ley de Defensa del Consumidor, recurrió al Poder Judicial.
El fuero civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda y condenó a Volkswagen y a la concesionaria oficial por los daños y perjuicios ocasionados. La jueza justificó el daño punitivo por la conducta desaprensiva y el destrato de la firma comercial.
Volkswagen S.A. rechazó la demanda. Alegó que no participó en la venta del plan ni en las promesas realizadas por la concesionaria. Afirmó que su rol se limita a la administración de los fondos. La concesionaria respondió fuera de término. Reconoció la relación contractual, pero sostuvo que no reintegra dinero y derivó la responsabilidad a Volkswagen.
La mujer presentó capturas de pantalla de transferencias, correos electrónicos de confirmación de pagos y mensajes de WhatsApp. Estas pruebas fueron corroboradas mediante una pericia informática y una declaración testimonial.
La jueza encuadró el caso en una relación de consumo. Destacó la existencia de un contrato de adhesión, lo cual evidencia la disparidad entre las partes. Esta situación exige una especial protección a la consumidora.
El juzgado consideró acreditado el incumplimiento del deber de información y la falta de trato digno. Señaló que la información sobre la garantía personal no fue brindada antes del pago de la alícuota complementaria. Esa omisión frustró la posibilidad de adjudicación del vehículo y la colocó en una situación de desventaja.
El Club Almafuerte sumó un nuevo capítulo a su historia. Integrantes de la comisión directiva visitaron al intendente Diego Ramello para presentarle el Libro de Oro, una pieza institucional que recopila los hitos y protagonistas del club a lo largo de los años.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la defensa penal pública de un hombre de 35 años, en el marco de un juicio abreviado, acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Con la presencia de más de 130 trabajadoras y trabajadores de bibliotecas populares de toda la provincia, se realizó en Choele Choel el Encuentro Provincial de Bibliotecas, que tuvo el objetivo de realizar una capacitación en administración y gestión institucional.
Choele impulsa jornadas gratuitas de salud visual junto al equipo de Médicos del Territorio.
El plan Choele 100% LED, impulsado por la Municipalidad, sigue transformando el alumbrado público de la ciudad. Tras completar los trabajos en el barrio Maldonado, el equipo municipal comenzó con el recambio de luminarias en Don Bosco, donde ya se encendieron las primeras luces LED.
El día lunes, en horas de la tarde, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la policía de Río Negro en Valle Medio, procedió al secuestro de un vehículo con pedido de captura vigente, en el marco de tareas preventivas realizadas en el barrio Las Bardas de Choele Choel.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en dos audiencias distintas y para dos imputados diferentes, que se tengan por formulados los cargos por hechos enmarcados en violencia de género.
Se realizará en Luis Beltrán una jornada sobre Gallineros móviles – Activación de suelos.
Este sábado 11 de octubre, a las 23:15 Horas se podrá ver el documental “Malena: La última pared” que cuenta la vida de Malena Gallardo, oriunda de la localidad de Luis Beltrán y desaparecida en Buenos Aires durante la última dictadura cívico – militar.
