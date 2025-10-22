Demorados por tentativa de hurto a supermercado

Personal de la Comisaría Octava de la policía de Río Negro en Choele Choel intervino, en la tarde del martes, ante un hecho de hurto en grado de tentativa ocurrido en un supermercado ubicado en calle Héctor Gil 64 de esta localidad.

22/10/2025
El aviso fue recibido minutos antes de las tres de la tarde mediante comunicación telefónica por parte de la gerencia del establecimiento, quien informó que, a través del sistema de cámaras de seguridad, se había detectado a un hombre y una mujer - de 18 y 33 años respectivamente y con domicilio en la ciudad - guardando diversos productos en una mochila sin abonarlos en línea de cajas.

De inmediato se hizo presente personal policial, procediendo a la identificación y demora de los involucrados. 

Al solicitar la exhibición del contenido de la mochila, se constató la presencia de varios artículos alimenticios y de higiene personal, entre ellos paquetes de carne, fiambres, embutidos, desodorantes, pasta dental y detergente, los cuales no habían sido registrados en la compra.

Ambas personas fueron trasladadas a la unidad policial a fin de cumplimentar las actuaciones correspondientes.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales pertinentes, la demora preventiva de los sujetos hasta la recepción de antecedentes y otras actuaciones que servirán para la sustanciación de la causa iniciada.

