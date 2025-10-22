Demorados por tentativa de hurto a supermercado

El aviso fue recibido minutos antes de las tres de la tarde mediante comunicación telefónica por parte de la gerencia del establecimiento, quien informó que, a través del sistema de cámaras de seguridad, se había detectado a un hombre y una mujer - de 18 y 33 años respectivamente y con domicilio en la ciudad - guardando diversos productos en una mochila sin abonarlos en línea de cajas.

De inmediato se hizo presente personal policial, procediendo a la identificación y demora de los involucrados.

Al solicitar la exhibición del contenido de la mochila, se constató la presencia de varios artículos alimenticios y de higiene personal, entre ellos paquetes de carne, fiambres, embutidos, desodorantes, pasta dental y detergente, los cuales no habían sido registrados en la compra.

Ambas personas fueron trasladadas a la unidad policial a fin de cumplimentar las actuaciones correspondientes.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales pertinentes, la demora preventiva de los sujetos hasta la recepción de antecedentes y otras actuaciones que servirán para la sustanciación de la causa iniciada.

Fuente Unidad Regional IV