Demorados por tentativa de hurto a supermercado

El programa de recambio de luminarias avanza sin pausa en Choele Choel y sigue transformando la ciudad. Esta semana es el turno del barrio Las Mercedes, que pasará a ser 100% LED, sumándose así al proceso de modernización del alumbrado público que impulsa la Municipalidad.
Personal de la Comisaría Octava de la policía de Río Negro en Choele Choel intervino, en la tarde del martes, ante un hecho de hurto en grado de tentativa ocurrido en un supermercado ubicado en calle Héctor Gil 64 de esta localidad.
El aviso fue recibido minutos antes de las tres de la tarde mediante comunicación telefónica por parte de la gerencia del establecimiento, quien informó que, a través del sistema de cámaras de seguridad, se había detectado a un hombre y una mujer - de 18 y 33 años respectivamente y con domicilio en la ciudad - guardando diversos productos en una mochila sin abonarlos en línea de cajas.
De inmediato se hizo presente personal policial, procediendo a la identificación y demora de los involucrados.
Al solicitar la exhibición del contenido de la mochila, se constató la presencia de varios artículos alimenticios y de higiene personal, entre ellos paquetes de carne, fiambres, embutidos, desodorantes, pasta dental y detergente, los cuales no habían sido registrados en la compra.
Ambas personas fueron trasladadas a la unidad policial a fin de cumplimentar las actuaciones correspondientes.
Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales pertinentes, la demora preventiva de los sujetos hasta la recepción de antecedentes y otras actuaciones que servirán para la sustanciación de la causa iniciada.
La Municipalidad de Choele Choel, a través del área de Zoonosis, continúa desarrollando el programa de castraciones gratuitas de animales de compañía, que semana a semana recorre distintos sectores de la ciudad con el objetivo de promover el cuidado responsable y la salud animal.
La Municipalidad de Choele Choel comenzó esta semana con el operativo de fumigación urbana en los principales espacios verdes de la ciudad, en el marco de las acciones preventivas frente a la proliferación de mosquitos que suele intensificarse con las altas temperaturas y la humedad de la temporada.
La Municipalidad de Choele Choel anunció que este viernes 17 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario, en la Sala de sesiones del Concejo Deliberante.
