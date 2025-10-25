Decomisan carne en control en la ruta 22

En horas de la tarde del jueves, personal de la Comisaría Octava de Choele Choel intervino ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avellaneda y Uruguay de esta localidad.
Durante la mañana del viernes, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la policía de Río Negro en Choele Choel llevó adelante un operativo de control sanitario en el kilómetro 998 de la ruta 22, en coordinación con agentes de SENASA.
En el marco de estas acciones preventivas, se detectaron diversas irregularidades vinculadas al transporte de productos cárnicos.
En uno de los procedimientos, en un camión Mercedes Benz conducido por un hombre oriundo General Roca y que iba desde Las Grutas a Chimpay, se constató el traslado de carne bovina, porcina y embutidos (algo más de 70 kilos en total) sin amparo sanitario, lo que derivó en la intervención inmediata de SENASA y el decomiso de la mercadería.
De igual modo, media hora más tarde, se retuvo un cargamento de 47 kilos de grasa bovina fraccionada en paquetes de kilo, que era transportado en un vehículo Peugeot tipo Furgón conducido por un hombre con domicilio en Choele Choel y que iba con destino Chimpay. El motivo de éste decomiso fue por no contar con permisos ni habilitaciones exigibles para el transporte.
Hacia el mediodía, se verificó la carga de un rodado marca Ford conducido por un vecino de Chimpay que circulaba uniendo Coronel Belisle con Lamarque, detectándose el traslado de dos medias reses bovinas en un vehículo térmico incumpliendo condiciones adecuadas de higiene y resguardo, ya que la carne estaba en contacto directo con superficies internas del camión. En este caso, se labraron las infracciones y se ordenó el retorno de la carga a su establecimiento de origen.
Las autoridades destacaron que este tipo de controles se enmarca en la prevención sanitaria y alimentaria, con el objetivo de garantizar condiciones seguras en la cadena de comercialización y transporte de productos de origen animal.
Fuente Unidad Regional IV
Debido a la veda electoral que comenzará el próximo fin de semana, la tradicional Feria de Productores, Artesanos y Emprendedores de Choele Choel cambiará su día habitual. En lugar del domingo, se realizará este viernes 24 de octubre a partir de las 15 horas, en el predio de Avenida San Martín.
La Municipalidad de Choele Choel, a través del área de Zoonosis, continúa desarrollando el programa de castraciones gratuitas de animales de compañía, que semana a semana recorre distintos sectores de la ciudad con el objetivo de promover el cuidado responsable y la salud animal.
El municipio de Lamarque adquirió cinco nuevos vehículos que serán destinadas a distintas áreas municipales. La compra de los mismos demando una inversión de 250 millones de pesos.