Por la veda electoral, la Feria de Productores se adelanta al viernes

La feria, que cada semana reúne a vecinos y visitantes en un espacio de encuentro y ofrecerá como siempre una amplia variedad de productos artesanales, alimentos caseros, frutas y verduras de la región.



Desde la Municipalidad recordaron que la veda electoral impide la realización de eventos públicos durante el domingo, motivo por el cual se decidió adelantar la jornada para que productores y feriantes no pierdan la oportunidad de exponer y vender su trabajo.