Por la veda electoral, la Feria de Productores se adelanta al viernes

Personal de la Comisaría Octava de la policía de Río Negro en Choele Choel intervino, en la tarde del martes, ante un hecho de hurto en grado de tentativa ocurrido en un supermercado ubicado en calle Héctor Gil 64 de esta localidad.
Debido a la veda electoral que comenzará el próximo fin de semana, la tradicional Feria de Productores, Artesanos y Emprendedores de Choele Choel cambiará su día habitual. En lugar del domingo, se realizará este viernes 24 de octubre a partir de las 15 horas, en el predio de Avenida San Martín.Regionales - Choele Choel23/10/2025
La feria, que cada semana reúne a vecinos y visitantes en un espacio de encuentro y ofrecerá como siempre una amplia variedad de productos artesanales, alimentos caseros, frutas y verduras de la región.
Desde la Municipalidad recordaron que la veda electoral impide la realización de eventos públicos durante el domingo, motivo por el cual se decidió adelantar la jornada para que productores y feriantes no pierdan la oportunidad de exponer y vender su trabajo.
El programa de recambio de luminarias avanza sin pausa en Choele Choel y sigue transformando la ciudad. Esta semana es el turno del barrio Las Mercedes, que pasará a ser 100% LED, sumándose así al proceso de modernización del alumbrado público que impulsa la Municipalidad.
La Municipalidad de Choele Choel, a través del área de Zoonosis, continúa desarrollando el programa de castraciones gratuitas de animales de compañía, que semana a semana recorre distintos sectores de la ciudad con el objetivo de promover el cuidado responsable y la salud animal.
El día 17 de octubre con transmisión en vivo por las redes del municipio se realizó el sorteo anticipado del Bingo millonario de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
El jueves por la tarde, alrededor de las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Choele Choel informó sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 993 de la Ruta Nacional 22.
La Municipalidad de Choele Choel comenzó esta semana con el operativo de fumigación urbana en los principales espacios verdes de la ciudad, en el marco de las acciones preventivas frente a la proliferación de mosquitos que suele intensificarse con las altas temperaturas y la humedad de la temporada.
La Municipalidad de Choele Choel anunció que este viernes 17 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario, en la Sala de sesiones del Concejo Deliberante.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y 2 diputados.
El Municipio de Lamarque comenzó con la colocación de los cestos de basura que han construido los estudiantes de 2º y 3º año del CET20 . La tarea inició por las escuelas rurales Nº 112 y 237.