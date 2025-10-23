Por la veda electoral, la Feria de Productores se adelanta al viernes

Debido a la veda electoral que comenzará el próximo fin de semana, la tradicional Feria de Productores, Artesanos y Emprendedores de Choele Choel cambiará su día habitual. En lugar del domingo, se realizará este viernes 24 de octubre a partir de las 15 horas, en el predio de Avenida San Martín.

La feria, que cada semana reúne a vecinos y visitantes en un espacio de encuentro y ofrecerá como siempre una amplia variedad de productos artesanales, alimentos caseros, frutas y verduras de la región.


Desde la Municipalidad recordaron que la veda electoral impide la realización de eventos públicos durante el domingo, motivo por el cual se decidió adelantar la jornada para que productores y feriantes no pierdan la oportunidad de exponer y vender su trabajo.

