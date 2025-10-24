En horas de la tarde del jueves, personal de la Comisaría Octava de Choele Choel intervino ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avellaneda y Uruguay de esta localidad.
Estudiantes participaron de una presentación inspiradora
Con una propuesta que trascendió lo meramente informativo para transformarse en un encuentro cargado de inspiración, el Instituto Técnico Superior CEAER, en conjunto con la empresa Oldelval, llevó adelante la proyección del documental “Duplicar, el futuro está en marcha”.Regionales - Choele Choel24/10/2025
Más que una exhibición audiovisual, el encuentro se convirtió en un espacio de reflexión sobre el valor del estudio, la formación continua y las oportunidades que se generan cuando la educación abre caminos.
La presentación reunió a estudiantes del CET 13 y de distintas carreras del CEAER, docentes, referentes institucionales, y familias de trabajadores de Oldelval.
En la sala, el clima fue de expectativa y respeto: primero, para observar cada detalle del proceso constructivo del oleoducto que une Vaca Muerta con Bahía Blanca; luego, para participar activamente en un intercambio enriquecedor con los referentes de la empresa.
El documental mostró, a través de testimonios y registros del detrás de escena, una obra monumental desde el aspecto técnico, logístico y humano, que permitió duplicar la capacidad nacional de transporte de crudo. También dejó ver algo más profundo: la historia de cientos de trabajadores formados, capacitados y comprometidos con la seguridad, la innovación y el desarrollo productivo del país.
Uno de los momentos más destacados fue el cierre de la proyección, cuando se habilitó una ronda de preguntas. Los estudiantes de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene fueron protagonistas: consultaron sobre protocolos de seguridad laboral, perfiles profesionales requeridos por la empresa, condiciones de trabajo y posibilidades laborales para quienes hoy están en formación.
Los representantes de Oldelval respondieron con claridad y cercanía, destacando un mensaje que resonó fuerte entre los jóvenes presentes:
“Recibirse es un paso importante, pero el verdadero desafío es nunca dejar de aprender. Capacitarse permanentemente es lo que abre puertas y permite crecer”.
Este encuentro reafirmó el compromiso del CEAER con la educación transformadora, aquella que conecta el aprendizaje con el mundo del trabajo, genera oportunidades reales y proyecta futuro en cada estudiante.
Fundación River Plate y Adidas, en el marco de la séptima edición de Premio de financiación a iniciativas deportivas con impacto social, premio el día jueves al club de Villa Unión que con su proyecto alcanzó el primer lugar y ganó 10 millones.
Por la veda electoral, la Feria de Productores se adelanta al viernesRegionales - Choele Choel23/10/2025
Debido a la veda electoral que comenzará el próximo fin de semana, la tradicional Feria de Productores, Artesanos y Emprendedores de Choele Choel cambiará su día habitual. En lugar del domingo, se realizará este viernes 24 de octubre a partir de las 15 horas, en el predio de Avenida San Martín.
Personal de la Comisaría Octava de la policía de Río Negro en Choele Choel intervino, en la tarde del martes, ante un hecho de hurto en grado de tentativa ocurrido en un supermercado ubicado en calle Héctor Gil 64 de esta localidad.
El programa de recambio de luminarias avanza sin pausa en Choele Choel y sigue transformando la ciudad. Esta semana es el turno del barrio Las Mercedes, que pasará a ser 100% LED, sumándose así al proceso de modernización del alumbrado público que impulsa la Municipalidad.
CEAER, Oldelval y la Cámara de Comercio convocan a una proyección sobre energía e innovación
Continúa el programa de castraciones gratuitas en barrios de ChoeleRegionales - Choele Choel21/10/2025
La Municipalidad de Choele Choel, a través del área de Zoonosis, continúa desarrollando el programa de castraciones gratuitas de animales de compañía, que semana a semana recorre distintos sectores de la ciudad con el objetivo de promover el cuidado responsable y la salud animal.
El día 17 de octubre con transmisión en vivo por las redes del municipio se realizó el sorteo anticipado del Bingo millonario de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y 2 diputados.
Juicio por jurados en Roca: solicitud de pena por el homicidio de Marisa ColimanRegionales23/10/2025
La fiscalía solicitó prisión perpetua para el hombre declarado culpable por unanimidad por el jurado popular sobre el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán.
Fundación River Plate y Adidas, en el marco de la séptima edición de Premio de financiación a iniciativas deportivas con impacto social, premio el día jueves al club de Villa Unión que con su proyecto alcanzó el primer lugar y ganó 10 millones.