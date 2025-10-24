Estudiantes participaron de una presentación inspiradora

Con una propuesta que trascendió lo meramente informativo para transformarse en un encuentro cargado de inspiración, el Instituto Técnico Superior CEAER, en conjunto con la empresa Oldelval, llevó adelante la proyección del documental “Duplicar, el futuro está en marcha”.

Regionales - Choele Choel24/10/2025
Más que una exhibición audiovisual, el encuentro se convirtió en un espacio de reflexión sobre el valor del estudio, la formación continua y las oportunidades que se generan cuando la educación abre caminos.


La presentación reunió a estudiantes del CET 13 y de distintas carreras del CEAER, docentes, referentes institucionales, y familias de trabajadores de Oldelval.
En la sala, el clima fue de expectativa y respeto: primero, para observar cada detalle del proceso constructivo del oleoducto que une Vaca Muerta con Bahía Blanca; luego, para participar activamente en un intercambio enriquecedor con los referentes de la empresa.


El documental mostró, a través de testimonios y registros del detrás de escena, una obra monumental desde el aspecto técnico, logístico y humano, que permitió duplicar la capacidad nacional de transporte de crudo. También dejó ver algo más profundo: la historia de cientos de trabajadores formados, capacitados y comprometidos con la seguridad, la innovación y el desarrollo productivo del país.


Uno de los momentos más destacados fue el cierre de la proyección, cuando se habilitó una ronda de preguntas. Los estudiantes de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene fueron protagonistas: consultaron sobre protocolos de seguridad laboral, perfiles profesionales requeridos por la empresa, condiciones de trabajo y posibilidades laborales para quienes hoy están en formación.


Los representantes de Oldelval respondieron con claridad y cercanía, destacando un mensaje que resonó fuerte entre los jóvenes presentes:
“Recibirse es un paso importante, pero el verdadero desafío es nunca dejar de aprender. Capacitarse permanentemente es lo que abre puertas y permite crecer”.


Este encuentro reafirmó el compromiso del CEAER con la educación transformadora, aquella que conecta el aprendizaje con el mundo del trabajo, genera oportunidades reales y proyecta futuro en cada estudiante.

