Estudiantes participaron de una presentación inspiradora

Más que una exhibición audiovisual, el encuentro se convirtió en un espacio de reflexión sobre el valor del estudio, la formación continua y las oportunidades que se generan cuando la educación abre caminos.



La presentación reunió a estudiantes del CET 13 y de distintas carreras del CEAER, docentes, referentes institucionales, y familias de trabajadores de Oldelval.

En la sala, el clima fue de expectativa y respeto: primero, para observar cada detalle del proceso constructivo del oleoducto que une Vaca Muerta con Bahía Blanca; luego, para participar activamente en un intercambio enriquecedor con los referentes de la empresa.



El documental mostró, a través de testimonios y registros del detrás de escena, una obra monumental desde el aspecto técnico, logístico y humano, que permitió duplicar la capacidad nacional de transporte de crudo. También dejó ver algo más profundo: la historia de cientos de trabajadores formados, capacitados y comprometidos con la seguridad, la innovación y el desarrollo productivo del país.



Uno de los momentos más destacados fue el cierre de la proyección, cuando se habilitó una ronda de preguntas. Los estudiantes de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene fueron protagonistas: consultaron sobre protocolos de seguridad laboral, perfiles profesionales requeridos por la empresa, condiciones de trabajo y posibilidades laborales para quienes hoy están en formación.



Los representantes de Oldelval respondieron con claridad y cercanía, destacando un mensaje que resonó fuerte entre los jóvenes presentes:

“Recibirse es un paso importante, pero el verdadero desafío es nunca dejar de aprender. Capacitarse permanentemente es lo que abre puertas y permite crecer”.



Este encuentro reafirmó el compromiso del CEAER con la educación transformadora, aquella que conecta el aprendizaje con el mundo del trabajo, genera oportunidades reales y proyecta futuro en cada estudiante.