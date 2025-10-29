Inscripciones CEDIM 2026

Las inscripciones se extienden hasta el día viernes 21 de noviembre , en el horario de 09 a 12:30 hs.



Cabe destacar que en los casos que el niño o niña haya concurrido durante el 2025 al CEDIM, deberá ser inscripto nuevamente.



Las inscripciones serán tomadas en el CEDIM “PATITO” situado en calle Villegas esquina 25 de Mayo, y en el CEDIM “BURBUJAS” de Barrio Maldonado en calle Primeros Pobladores y 24 de Mayo.