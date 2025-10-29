Selectivo rumbo a la Fiesta nacional del Folklore y la Familia

Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.

Regionales - Choele Choel29/10/2025
IMG-20251028-WA0092

Un buen marco de público se acercó para disfrutar de la instancia donde se seleccionan los artistas y locutores que serán parte de la fiesta en diciembre. 


Esta fue la cuarta edición del selectivo que ya logro instalarse como un paso obligado para los artistas que buscan presentarse en el escenario de la fiesta.


En esta oportunidad se inscribieron 22 participantes en el rubro danza y 32 en el rubro música. 


La parte de danza fue en el polideportivo, mientras  que la competencia de música se desarrollo en el cine. 


En danzas son seis los seleccionados, se trata de  Mestizas,  VM Crew danza urbana, malambo el Bagual, Peumayen, Sentires de la Patagonia y Wenüy.


En el caso de música se seleccionaron siete participantes, ellos son;  Aluen, Sendero Sureño, Jorge Brunt y su acordeón, Jony Lala, La fórmula, Los perros de Hugo y Aire de Enero. 


En locución fueron seleccionados Tomas Tscherig y Eugenia Zuñiga


El jurado contó con la presencia de los integrantes del IUPA de General Roca, en música Ricardo Casanova, Maria Pía Vivet,  en danza Marcos Fuentes y Fernanda Gonzalez.

