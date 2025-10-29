Se informa a las familias que la pre inscripción para el ciclo 2026 de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, comienzan este lunes 03 de noviembre.
Selectivo rumbo a la Fiesta nacional del Folklore y la Familia
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.Regionales - Choele Choel29/10/2025
Un buen marco de público se acercó para disfrutar de la instancia donde se seleccionan los artistas y locutores que serán parte de la fiesta en diciembre.
Esta fue la cuarta edición del selectivo que ya logro instalarse como un paso obligado para los artistas que buscan presentarse en el escenario de la fiesta.
En esta oportunidad se inscribieron 22 participantes en el rubro danza y 32 en el rubro música.
La parte de danza fue en el polideportivo, mientras que la competencia de música se desarrollo en el cine.
En danzas son seis los seleccionados, se trata de Mestizas, VM Crew danza urbana, malambo el Bagual, Peumayen, Sentires de la Patagonia y Wenüy.
En el caso de música se seleccionaron siete participantes, ellos son; Aluen, Sendero Sureño, Jorge Brunt y su acordeón, Jony Lala, La fórmula, Los perros de Hugo y Aire de Enero.
En locución fueron seleccionados Tomas Tscherig y Eugenia Zuñiga
El jurado contó con la presencia de los integrantes del IUPA de General Roca, en música Ricardo Casanova, Maria Pía Vivet, en danza Marcos Fuentes y Fernanda Gonzalez.
Con emoción, color y creatividad se vivió el V° Encuentro de Arte Infantil en Choele ChoelRegionales - Choele Choel28/10/2025
Con una gran participación y el calor de una comunidad, el viernes se llevó adelante el 5to Encuentro de Arte Infantil, organizado por la Escuela Primaria N° 330 de Choele Choel.
Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una SaludRegionales - Choele Choel27/10/2025
El martes 11 de noviembre, de 14 a 16 horas, se llevará adelante la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, en modalidad híbrida (presencial en el edificio académico UNRN, ubicado en Malinche 1086, Choele Choel).
Controles entre Seguridad Vial y SENASA derivaron en decomisos de productos cárnicos.
En horas de la tarde del jueves, personal de la Comisaría Octava de Choele Choel intervino ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avellaneda y Uruguay de esta localidad.
Con una propuesta que trascendió lo meramente informativo para transformarse en un encuentro cargado de inspiración, el Instituto Técnico Superior CEAER, en conjunto con la empresa Oldelval, llevó adelante la proyección del documental “Duplicar, el futuro está en marcha”.
Fundación River Plate y Adidas, en el marco de la séptima edición de Premio de financiación a iniciativas deportivas con impacto social, premio el día jueves al club de Villa Unión que con su proyecto alcanzó el primer lugar y ganó 10 millones.
Por la veda electoral, la Feria de Productores se adelanta al viernesRegionales - Choele Choel23/10/2025
Debido a la veda electoral que comenzará el próximo fin de semana, la tradicional Feria de Productores, Artesanos y Emprendedores de Choele Choel cambiará su día habitual. En lugar del domingo, se realizará este viernes 24 de octubre a partir de las 15 horas, en el predio de Avenida San Martín.
Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.
Forrajes en acciónRegionales28/10/2025
En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin, la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.
Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.