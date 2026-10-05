La Policía aprehendió a un hombre tras un hurto a verdulería

Personal de la Comisaría 17ª de Lamarque aprehendió a un hombre de 30 años, quien fue sorprendido momentos después de sustraer mercaderias de una verdulería.
Regionales - Lamarque05/10/2026
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Alrededor de las 15:30 horas del sábado, efectivos policiales observaron a un hombre que caminaba por calle Rivadavia, entre Belgrano y Güemes, llevando una bolsa al hombro. 

Al resultar sospechosa su actitud y solicitarle que detuviera su marcha con fines de proceder a su identificación, el individuo hizo caso omiso y emprendió la fuga intentando evadir la acción policial corriendo por calle Güemes.

Tras recorrer algunos pocos metros, intentó infructuosamente ingresar a un domicilio, donde fue alcanzado y aprehendido por el personal policial.

Posteriormente, se logró establecer que la bolsa llena de mercaderías había sido sustraída de una verdulería cercana, donde se encontraba exhibida en el exterior del comercio.

Ante esta situación se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de actuaciones por "Hurto en grado de cuasiflagrancia" y la imputación del involucrado.

Además, se dispuso que permaneciera detenido hasta la recepción de sus antecedentes. Tras recibir estos , el sujeto - un hombre de 30 años de edad - recuperó su libertad sujeto a ulteriores requerimientos de la autoridad judicial interviniente.

Fuente URIV 

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