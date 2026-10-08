El domingo 11 de octubre se presenta en Luis Beltrán la obra de teatro SolAzul una aventura teatral para imaginar un futuro diferente.
Prisión preventiva para dos hombres acusados de abuso y privación de la libertad
Regionales - Luis Beltrán08/10/2026
Dos hombres, de 42 y 25 años, deberán cumplir cuatro meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación en el marco de una causa que investiga los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.
La medida fue dictada este miércoles durante la audiencia de formulación de cargos celebrada pasado el mediodía. En la sesión, la jueza Lorena Belén Chavez hizo lugar al pedido dictado por la fiscalía interviniente, considerando los riesgos procesales del caso y fijando el plazo de cuatro meses para la prisión preventiva de ambos imputados mientras se recolectan mayores elementos de prueba.
La defensa penal presentó su oposición a la prisión preventiva proponiendo otra medida que permita a los defendidos llegar a la siguiente instancia en libertad, con determinadas condiciones, pero la jueza dictó la prisión preventiva, para ambas personas consideradas coautores del hecho que se investiga.
Asimismo, a solicitud del Ministerio Público Fiscal y con el fin de resguardar la integridad y los derechos de la persona afectada, se dispuso la prohibición estricta de difundir nombres, generar imágenes o divulgar cualquier tipo de dato que permita identificar a la víctima.
La investigación continuara durante los próximos meses y una vez cumplido el plazo de cuatro meses la justicia deberá resolver sobre la situación de ambos sujetos.
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