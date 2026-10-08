Colisión semifrontal entre dos vehículos

Personal policial de la comisaría 17 acudió al lugar tras un aviso recibido en el servicio de emergencias y constató que una camioneta Toyota Hilux, que era conducida por una mujer de 29 años y un automóvil Renault Clio en el que se movilizaba una mujer de 31 años de edad, habían protagonizado una colisión semi frontal.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la camioneta circulaba por calle 9 de Julio en sentido sur-norte, mientras que el automóvil lo hacía por Independencia, en dirección este-oeste.

A raíz del impacto, la conductora del Renault Clio fue trasladada preventivamente al nosocomio local, aunque luego llegaría la tranquilizadora noticia que indicaba que no presentaba lesiones.

Fuente URIV