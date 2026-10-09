ACTA Nº1 - 05/10/2026 - CONVOCATORIA A ELECCIONES INTERNAS

En Luis Beltrán, a los 5 días de octubre de 2026, siendo las diez horas, en la misma sede, reunida la Junta Promotora en funciones de Mesa Ejecutiva provisoria, se resuelve convocar a elecciones internas.

PRIMERO: Objeto. Convocar a los afiliados del partido Vecinos por Beltrán a elecciones internas para el día MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2026, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, en la sede de Guerrico y Sarmiento s/n, para elegir la totalidad de los órganos partidarios por mandato de 2 años art. 18 y art. 28 C.O.:

a) MESA EJECUTIVA: 6 cargos - Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular y Vocal Suplente - art.27 C.O.

b) ASAMBLEA: 5 titulares y 3 suplentes - art.20 C.O.

Total: 14 cargos. Se deja expresa constancia que por art.16 C.O. ningún afiliado puede integrar dos órganos a la vez, por lo que se requieren 14 personas distintas, todas afiliadas art.17.

SEGUNDO: Plazos.Fijar plazo de presentación de lista hasta el día 07/11/2026 a las 20:00 hs. Conforme al art. 152 de la Ley O 2431. Publicar convocatoria en sede y transparentar en Libro.

Ximena Lamas

Marino Maria Jose