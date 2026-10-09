Un despiste seguido de vuelco se registró el viernes, alrededor de las 15:30 horas, sobre la Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 1000, en la curva ubicada frente al sector del Monumento a la "Expedición al Desierto", en jurisdicción de Choele Choel.
Estudiante de Coronel Belisle expuso en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca
Regionales09/10/2026
Valentín Neyra, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional del Sur, presentó las conclusiones de un trabajo de investigación que propone herramientas científicas y técnicas para mejorar la respuesta ante emergencias.
Este jueves 8 de octubre, Valentín Neyra, oriundo de Coronel Belisle y estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional del Sur (UNS), participó de la 22.ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, donde fue convocado mediante decreto para exponer las conclusiones de un trabajo de investigación desarrollado junto a estudiantes de la cátedra de Organización Industrial.
Bajo el título “Disaster Management: la gestión ante desastres”, el trabajo tomó como eje de análisis el histórico temporal ocurrido en Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025, con el objetivo de estudiar cómo la ciencia y la ingeniería industrial pueden aportar herramientas concretas para mejorar la prevención, la planificación y la respuesta ante situaciones de emergencia.
Durante su exposición, Neyra presentó distintas propuestas, entre ellas la implementación de sistemas de alerta temprana mediante tecnologías como Cell Broadcast, así como la incorporación de metodologías avanzadas de logística, algoritmos de ruteo, playas de transferencia de cargas y herramientas basadas en la teoría de colas para optimizar la distribución de recursos y la asistencia a la población.
En ese marco, destacó la importancia de transformar el conocimiento técnico en políticas públicas sostenidas: “La ciencia, los datos y las herramientas técnicas están a disposición. Lo que hace falta no es diagnóstico, es una decisión política sostenida en el tiempo”, sostuvo.
El estudiante valoró la oportunidad de trasladar los conocimientos adquiridos en el ámbito universitario al espacio de la gestión pública, promoviendo la articulación entre las instituciones académicas y los organismos del Estado para avanzar en soluciones concretas para la comunidad.
Como horizonte de trabajo, planteó la necesidad de construir consensos que permitan a Bahía Blanca avanzar en la elaboración de un plan integral de gestión ante desastres, contemplando tanto amenazas naturales como tecnológicas.
La iniciativa también abre la posibilidad de sentar un antecedente para que este tipo de planificación pueda replicarse en otros municipios y provincias del país, fortaleciendo las capacidades institucionales y mejorando la preparación de las comunidades frente a futuras emergencias.
La experiencia representa, además, una oportunidad para poner en valor el aporte de los estudiantes universitarios a los desafíos de la sociedad, demostrando que la formación académica, la investigación y el compromiso público pueden complementarse para construir respuestas más eficientes y sostenibles.
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