SolAzul llega al teatro El Galpón

A las 17 horas inicia la obra y la entrada es a la gorra, en el Teatro El Galpon

¿Qué pasaría si un día despertaras en un mundo donde todo es gris?Sin árboles. Sin animales. Sin ríos… ¡y sin colores!

Azul vive en un futuro gris y tiene un sueño enorme: conocer el celeste de los ríos, el verde de los árboles y el amarillo del sol.

SOLAZUL nos invita a preguntarnos:

¿Qué es el progreso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Podemos cambiar el futuro?

Una divertida y emocionante aventura teatral para infancias, donde descubriremos que muchas pequeñas personas pueden hacer cosas enormes.

Actúan: Georgina Danesa, Martín Were Acosta y Alejo Domínguez Mora

Dirección: Were

Escenografía: Ivana Fernández

Diseño de vestuario: Mailén Hibernón Producción general: Colectivo Cultural Les Mirones