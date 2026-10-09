SolAzul llega al teatro El Galpón

El domingo 11 de octubre se presenta en Luis Beltrán la obra de teatro SolAzul una aventura teatral para imaginar un futuro diferente.
Regionales - Luis Beltrán09/10/2026
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A las 17 horas inicia la obra y la entrada es a la gorra, en el Teatro El Galpon
¿Qué pasaría si un día despertaras en un mundo donde todo es gris?Sin árboles. Sin animales. Sin ríos… ¡y sin colores!
Azul vive en un futuro gris y tiene un sueño enorme: conocer el celeste de los ríos, el verde de los árboles y el amarillo del sol. 
SOLAZUL nos invita a preguntarnos:
 ¿Qué es el progreso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Podemos cambiar el futuro?
Una divertida y emocionante aventura teatral para infancias, donde descubriremos que muchas pequeñas personas pueden hacer cosas enormes. 
 Actúan: Georgina Danesa, Martín Were Acosta y Alejo Domínguez Mora
 Dirección: Were
 Escenografía: Ivana Fernández
 Diseño de vestuario: Mailén Hibernón Producción general: Colectivo Cultural Les Mirones
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