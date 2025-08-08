Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Sortearon a potenciales jurados para juzgar un femicidio ocurrido en Luis Beltrán
La Oficina Judicial de Roca sorteó a las 70 personas de las que saldrá el jurado popular que brindará un veredicto de culpabilidad o no en la investigación por el femicidio de Marisa Coliman, y tentativa de homicidio de su hijo.Regionales08/08/2025
Los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2023 en Luis Beltrán y el imputado es Nicolás Ezequiel Medina.
Las personas sorteadas deberán asistir a la Ciudad Judicial de Roca el próximo 5 de septiembre para la audiencia de selección. Ocho mujeres y ocho varones serán finalmente los que integrarán el jurado popular.
El juicio está previsto entre el 8 y 15 de septiembre, en el Auditorio del edificio judicial de Roca. El Juez Alejandro Pellizón será la responsable de dirigir el debate.
El equipo responsable de la logística de los juicios por jurados en Roca ya está contactando a las personas sorteadas, tanto por teléfono como por notificación en papel que llega a sus domicilios.
De esa manera se les informa todo lo que necesiten saber sobre el sistema de juicios por jurados y queda abierta una vía directa de comunicación para que puedan evacuar todas sus dudas.
Es importante aclarar que ningún funcionario o funcionaria de la Oficina Judicial les solicitará a los potenciales jurados claves bancarias, claves electrónicas ni transferencias de dinero o depósitos de ningún tipo.
La Directora de la Oficina Judicial, Maria Fernanda Lucchetti, llevó adelante la audiencia, de la que también partició el imputado Nicolás Ezequiel Medina, su abogado defensor, Juan Pablo Chirinos, la Fiscal Teresa Giuffrida, y el abogado querellante Manuel Maza, quien representará en el juicio a la familia de la víctima.
Las personas sorteadas son 35 varones y 35 mujeres que tienen domicilio en distintas localidades de la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca desde Allen hasta Río Colorado, y hacia sur Cerro Policía, El Cuy, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao.
Los potenciales jurados están siendo contactados por referentes de la Unidad de Juicios por Jurados de la Oficina Judicial de Roca. Más información sobre juicios por jurados en Río Negro: https://www.jusrionegro.gov.ar/web/gobierno-abierto/juicio-por-jurado/index.php
Utilizaron una firma falsa para sacar un préstamo a su nombre: condenan la práctica abusivaRegionales07/08/2025
Una mujer recibió mensajes de texto en los que le solicitaban el pago de una deuda por un préstamo personal. También recibió llamadas insistentes con el mismo reclamo. Finalmente denunció que nunca accedió a ese empréstito y que utilizaron su nombre con una firma falsa.
El Nacional de Rally en Parejas 2025, de Mountain Bike se realizó en Paso Córdoba, con ciclistas del valle medio que se quedaron con tres categorías.
Hasta el 8 de agosto el Centro Integral de Formación para la Industria de la Construcción de Valle Medio, con sede en Choele Choel mantiene abiertas las inscripciones para distintos oficios.
Femicidio de Marisa Coliman y tentativa de homicidio de su hijo: se determinaron los testigos para el juicio por juradosRegionales05/08/2025
En la mañana del lunes en los Tribunales roquenses, se detalló la evidencia con la que cuentan las partes para avanzar hacia el próximo juicio por jurados de la Segunda Circunscripción Judicial.
En el marco del Programa de Funbapa de Comercialización de Frutas y Hortalizas, el EnDeVaM, concretó el traslado de 16.000 kg de hortalizas pesadas —principalmente zanahoria y cebolla— desde productores de Río Colorado hacia la ciudad de Allen.
En una demanda tramitada en el juzgado de Choele una conductora fue condenada por dos colisiones en distintos momentos contra el mismo vehículo.
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio avanza en distintas capacitaciones y formaciones laborales, destacándose entre ellas, la de Oficial Especializado en Construcciones Metalúrgicas.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.