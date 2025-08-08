Sortearon a potenciales jurados para juzgar un femicidio ocurrido en Luis Beltrán

Los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2023 en Luis Beltrán y el imputado es Nicolás Ezequiel Medina.



Las personas sorteadas deberán asistir a la Ciudad Judicial de Roca el próximo 5 de septiembre para la audiencia de selección. Ocho mujeres y ocho varones serán finalmente los que integrarán el jurado popular.



El juicio está previsto entre el 8 y 15 de septiembre, en el Auditorio del edificio judicial de Roca. El Juez Alejandro Pellizón será la responsable de dirigir el debate.



El equipo responsable de la logística de los juicios por jurados en Roca ya está contactando a las personas sorteadas, tanto por teléfono como por notificación en papel que llega a sus domicilios.



De esa manera se les informa todo lo que necesiten saber sobre el sistema de juicios por jurados y queda abierta una vía directa de comunicación para que puedan evacuar todas sus dudas.



Es importante aclarar que ningún funcionario o funcionaria de la Oficina Judicial les solicitará a los potenciales jurados claves bancarias, claves electrónicas ni transferencias de dinero o depósitos de ningún tipo.



La Directora de la Oficina Judicial, Maria Fernanda Lucchetti, llevó adelante la audiencia, de la que también partició el imputado Nicolás Ezequiel Medina, su abogado defensor, Juan Pablo Chirinos, la Fiscal Teresa Giuffrida, y el abogado querellante Manuel Maza, quien representará en el juicio a la familia de la víctima.



Las personas sorteadas son 35 varones y 35 mujeres que tienen domicilio en distintas localidades de la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca desde Allen hasta Río Colorado, y hacia sur Cerro Policía, El Cuy, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao.

Los potenciales jurados están siendo contactados por referentes de la Unidad de Juicios por Jurados de la Oficina Judicial de Roca. Más información sobre juicios por jurados en Río Negro: https://www.jusrionegro.gov.ar/web/gobierno-abierto/juicio-por-jurado/index.php