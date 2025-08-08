Varieté TaTeTi en el Galpón

En el mes de las Infancias y a pedido del público, vuelve a Luis Beltrán VarieTé TaTeTi.

Regionales - Luis Beltrán08/08/2025
IMG-20250807-WA0081

Se trata de un espectáculo pensado para niños, niñas y toda la familia, donde se unen la música, el teatro y las ganas de jugar.


Si la primera vez se la perdieron, esta es la oportunidad para ver está obra. 


La función será el sábado 9 de agosto a las 18 horas en el Teatro El Galpón de Luis Beltrán.


Entrada a la gorra.

Te puede interesar
Lo más visto