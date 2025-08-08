Varieté TaTeTi en el Galpón

Se trata de un espectáculo pensado para niños, niñas y toda la familia, donde se unen la música, el teatro y las ganas de jugar.



Si la primera vez se la perdieron, esta es la oportunidad para ver está obra.



La función será el sábado 9 de agosto a las 18 horas en el Teatro El Galpón de Luis Beltrán.



Entrada a la gorra.