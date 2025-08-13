Se abrió convocatoria para gabinetes criminológicos en Roca y Choele Choel

El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.

13/08/2025
Los cargos son para cubrir cargos en el Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca y en el Establecimiento de Encausados de Choele Choel.


Las y los interesados pueden registrarse desde hoy a través del sitio web https://convocatoriarn.rionegro.gov.ar/.


Los puestos a cubrir son:


3 trabajadores sociales para el Establecimiento de Ejecución Penal II.
2 trabajadores sociales para el Establecimiento de Encausados de Choele Choel.
1 psicólogo para el Establecimiento de Encausados de Choele Choel.

