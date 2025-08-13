Se abrió convocatoria para gabinetes criminológicos en Roca y Choele Choel

Los cargos son para cubrir cargos en el Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca y en el Establecimiento de Encausados de Choele Choel.



Las y los interesados pueden registrarse desde hoy a través del sitio web https://convocatoriarn.rionegro.gov.ar/.



Los puestos a cubrir son:



3 trabajadores sociales para el Establecimiento de Ejecución Penal II.

2 trabajadores sociales para el Establecimiento de Encausados de Choele Choel.

1 psicólogo para el Establecimiento de Encausados de Choele Choel.