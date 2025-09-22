Prevención en escuelas rurales

Durante los meses de agosto y septiembre el SPLIF realiza actividades de educación ambiental, en los últimos días visitamos la escuela Primaria N°77 en Paso Piedra y la Escuela N°237 de Lamarque.

Regionales22/09/2025
IMG-20250921-WA0048

Se trabajó con los estudiantes del segundo ciclo de las escuelas, con quienes previamente se había abordado la temática con el material "Cartilla educativa de incendios para docentes de escuelas primarias".


Los estudiantes conocieron algunas de las herramientas que se utilizan para combatir los incendios de vegetación, la ropa de trabajo y elementos de protección personal que se utiliza en esos casos. 


La jornada finalizó con la realización de un árbol de compromiso ambiental, donde todos dejaron su mensaje con el fin de crear conciencia sobre la prevención de incendios rurales y cuidar el lugar donde vivimos. 


Esta actividad se ha replicado ya en las Escuelas Primarias Rurales de Lamarque y Beltrán.

Te puede interesar
IMG-20250920-WA0023

Colisiono contra un animal vacuno en la ruta 4

Regionales20/09/2025

En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas,  personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.

IMG-20250919-WA0010

"Malena, la ultima pared" por Canal 10

Regionales19/09/2025

El documental producido por estudiantes del la ESRN 55 y de la Escuela Primaria Nº 353, será puesto en la pantalla de Canal 10, para que pueda ser apreciado por todos los rionegrinos.

IMG-20250918-WA0004

Un chofer fue embestido por otro colectivo: condenan a la empresa de transporte

Regionales18/09/2025

Un chofer de colectivo de larga distancia circulaba por la Ruta Nacional N.º 22 en sentido Coronel Belisle–Chimpay. Durante el trayecto, detuvo el viaje debido a un corte provocado por una manifestación sindical. Mientras esperaban, su compañero le informó que el micro no arrancaba. En el momento en que el chofer se disponía a ayudarlo, el gremio liberó el tránsito y fue embestido por otro colectivo.

IMG-20250916-WA0058

Escuelas promueven espacios de articulación

Regionales17/09/2025

Con el objetivo de fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer el acompañamiento de las trayectorias escolares, distintas instituciones educativas están impulsando espacios de articulación entre los diferentes niveles del sistema.

Lo más visto
IMG-20250920-WA0023

Colisiono contra un animal vacuno en la ruta 4

Regionales20/09/2025

En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas,  personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.