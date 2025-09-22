Prevención en escuelas rurales

Se trabajó con los estudiantes del segundo ciclo de las escuelas, con quienes previamente se había abordado la temática con el material "Cartilla educativa de incendios para docentes de escuelas primarias".



Los estudiantes conocieron algunas de las herramientas que se utilizan para combatir los incendios de vegetación, la ropa de trabajo y elementos de protección personal que se utiliza en esos casos.



La jornada finalizó con la realización de un árbol de compromiso ambiental, donde todos dejaron su mensaje con el fin de crear conciencia sobre la prevención de incendios rurales y cuidar el lugar donde vivimos.



Esta actividad se ha replicado ya en las Escuelas Primarias Rurales de Lamarque y Beltrán.