Estudiantes del CET 13 de Choele Choel visitaron la fábrica de ALTEC

ALTEC recibió en su fábrica de Bariloche a 45 estudiantes del último año del CET 13 de Choele Choel, quienes visitaron las instalaciones como parte de su viaje de estudios. Los alumnos, que egresan con orientación en electromecánica, pudieron experimentar con soluciones de IOT y conocer los proyectos actuales de la empresa.



Durante la visita, los estudiantes interactuaron con dispositivos tecnológicos desarrollados por ALTEC y conocieron conocieron los procesos de producción e innovación.



Este encuentro se enmarca en el programa de vinculación de ALTEC con la educación técnica, que este año también incluye la participación de 12 pasantes de diferentes instituciones educativas de Bariloche.