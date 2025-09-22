La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 30 años por delitos cometidos en el marco de violencia de género. Además solicitó la prisión preventiva, razón por la que el imputado continuará detenido.
Estudiantes del CET 13 de Choele Choel visitaron la fábrica de ALTEC
Alumnos y alumnas del CET 13 de electromecánica de Choele Choel, conocieron los desarrollos tecnológicos de la empresa rionegrina ubicada en San Carlos de Bariloche en el marco de su viaje de estudios, reforzando el compromiso de ALTEC con la educación técnica.Regionales22/09/2025
ALTEC recibió en su fábrica de Bariloche a 45 estudiantes del último año del CET 13 de Choele Choel, quienes visitaron las instalaciones como parte de su viaje de estudios. Los alumnos, que egresan con orientación en electromecánica, pudieron experimentar con soluciones de IOT y conocer los proyectos actuales de la empresa.
Durante la visita, los estudiantes interactuaron con dispositivos tecnológicos desarrollados por ALTEC y conocieron conocieron los procesos de producción e innovación.
Este encuentro se enmarca en el programa de vinculación de ALTEC con la educación técnica, que este año también incluye la participación de 12 pasantes de diferentes instituciones educativas de Bariloche.
Prevención en escuelas ruralesRegionales22/09/2025
Durante los meses de agosto y septiembre el SPLIF realiza actividades de educación ambiental, en los últimos días visitamos la escuela Primaria N°77 en Paso Piedra y la Escuela N°237 de Lamarque.
En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas, personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
El documental producido por estudiantes del la ESRN 55 y de la Escuela Primaria Nº 353, será puesto en la pantalla de Canal 10, para que pueda ser apreciado por todos los rionegrinos.
Un chofer de colectivo de larga distancia circulaba por la Ruta Nacional N.º 22 en sentido Coronel Belisle–Chimpay. Durante el trayecto, detuvo el viaje debido a un corte provocado por una manifestación sindical. Mientras esperaban, su compañero le informó que el micro no arrancaba. En el momento en que el chofer se disponía a ayudarlo, el gremio liberó el tránsito y fue embestido por otro colectivo.
La escuela Municipal de hockey de Lamarque recorrió 160 kilómetros para hacerse presente en un encuentro disputado en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa.
Con el objetivo de fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer el acompañamiento de las trayectorias escolares, distintas instituciones educativas están impulsando espacios de articulación entre los diferentes niveles del sistema.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas, personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.