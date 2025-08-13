Sonrisas entre manos

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chimpay declaró de Interés Municipal el evento “Sonrisas Entre Manos”, organizado por el Centro Cristiano Chimpay.

Desde su inicio en 2017, esta propuesta se ha convertido en un clásico del Día del Niño en la localidad, reuniendo a miles de personas cada año. La actividad está destinada a niños y familias, y ofrece una amplia variedad de actividades recreativas, culturales y solidarias, entre ellas juegos, teatro, música, cortes de cabello y maquillaje artístico, todas de acceso libre y gratuito.


Uno de los aspectos más destacados de “Sonrisas Entre Manos” es su espíritu solidario y comunitario. Esta dinámica ha permitido que, en sus últimas ediciones, la convocatoria supere las 3.000 personas, consolidándose como un espacio esperado y de gran impacto social en Chimpay.


El Concejo Deliberante integrado por su presidente, Lucas Carrasco, y las Concejales Esther Cabral y Mariana Sambueza, no solo reconoció la importancia del evento para la niñez y la integración social, sino también la labor de los organizadores, voluntarios y colaboradores, quienes año tras año dedican tiempo y esfuerzo para hacerlo posible.

