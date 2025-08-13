Desde su inicio en 2017, esta propuesta se ha convertido en un clásico del Día del Niño en la localidad, reuniendo a miles de personas cada año. La actividad está destinada a niños y familias, y ofrece una amplia variedad de actividades recreativas, culturales y solidarias, entre ellas juegos, teatro, música, cortes de cabello y maquillaje artístico, todas de acceso libre y gratuito.



Uno de los aspectos más destacados de “Sonrisas Entre Manos” es su espíritu solidario y comunitario. Esta dinámica ha permitido que, en sus últimas ediciones, la convocatoria supere las 3.000 personas, consolidándose como un espacio esperado y de gran impacto social en Chimpay.



El Concejo Deliberante integrado por su presidente, Lucas Carrasco, y las Concejales Esther Cabral y Mariana Sambueza, no solo reconoció la importancia del evento para la niñez y la integración social, sino también la labor de los organizadores, voluntarios y colaboradores, quienes año tras año dedican tiempo y esfuerzo para hacerlo posible.