El Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Chimpay, Arq. Gerardo García, junto al personal de Obras Públicas del Gobierno de Río Negro, recorrieron el barrio Avicena 1, donde próximamente comenzará la electrificación.
Sonrisas entre manos
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chimpay declaró de Interés Municipal el evento “Sonrisas Entre Manos”, organizado por el Centro Cristiano Chimpay.Regionales - Chimpay13/08/2025
Desde su inicio en 2017, esta propuesta se ha convertido en un clásico del Día del Niño en la localidad, reuniendo a miles de personas cada año. La actividad está destinada a niños y familias, y ofrece una amplia variedad de actividades recreativas, culturales y solidarias, entre ellas juegos, teatro, música, cortes de cabello y maquillaje artístico, todas de acceso libre y gratuito.
Uno de los aspectos más destacados de “Sonrisas Entre Manos” es su espíritu solidario y comunitario. Esta dinámica ha permitido que, en sus últimas ediciones, la convocatoria supere las 3.000 personas, consolidándose como un espacio esperado y de gran impacto social en Chimpay.
El Concejo Deliberante integrado por su presidente, Lucas Carrasco, y las Concejales Esther Cabral y Mariana Sambueza, no solo reconoció la importancia del evento para la niñez y la integración social, sino también la labor de los organizadores, voluntarios y colaboradores, quienes año tras año dedican tiempo y esfuerzo para hacerlo posible.
El programa radial de la Escuela Primaria Nº 59 de Chimpay celebra con gran alegría que han llegado a los 23 años ininterrumpidos de programa radial.
Bajo el lema "Con Ceferino caminado juntos, peregrinos de Esperanza" se desarrollara la 55 peregrinación los días 29, 30 y 31 de agosto.
El elenco Títeres Al Viento presenta "Pequeñas historias titiritezcas" en la localidad de Chimpay.
El Gobernador Alberto Weretilneck visitó Chimpay y entregó un aporte de $30 millones para seguir avanzando con el Paseo del Peregrino, un sendero que unirá nueve barrios con el Parque Ceferino. Además, recorrió las obras de ampliación del Hospital local, firmó un acta compromiso para ejecutar obras de red eléctrica en un loteo de la localidad y entregó escrituras a familias.
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) continúa con buen ritmo la obra de reconstrucción del Puente Sarti, ubicado en el kilómetro 3 del Canal Principal Margen Norte, a pocos kilómetros de Chelforó y en cercanías de Chimpay. Los trabajos tienen como objetivo restaurar la estabilidad estructural del puente y mejorar el funcionamiento del canal de riego.
La cuarta ronda del Torneo de Ajedrez “Gran Prix del Valle Medio” llegó a su fin, con la participación de más de 40 jugadores.
La Municipalidad de Chimpay informa que ha comenzado la venta de stands para el patio gastronómico, artesanos y feriantes para la 55° peregrinación a Ceferino Namuncurá.
Luego de exitosas funciones en Roca y Cipolletti, FCP presenta a la obra teatral “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, en Choele Choel.
Jessica Risaro de Pomona es una de las biólogas que fue parte de la reciente expedición del CONICET en el cañón Submarino de mar del plata a bordo del buque Falkor(too) que finalizó el domingo 10 de agosto. Ahora participara en los próximos días de la exploración en Uruguay
Más de 350 jóvenes brillaron en los Encuentros Culturales en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
La Secretaría de Cultura de Río Negro realizó en el Polideportivo de Luis Beltrán, la instancia correspondiente a la zona del Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos.