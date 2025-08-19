Avanza la segunda etapa de ampliación y refacción del Hospital de Chimpay



Las tareas de ampliación y refacción del Hospital "Dr. Máximo Laure" de Chimpay continúan a buen ritmo con un avance del 20%. Una obra fundamental para fortalecer la red de salud pública rionegrina.



Actualmente, la segunda etapa del proyecto cumple con los plazos previstos para la modernización y mejora de las instalaciones hospitalarias.



La obra cuenta con un financiamiento provincial de $1.173 millones y se enfoca en sumar 402 metros cuadrados nuevos al hospital y refaccionar 256 metros cuadrados existentes del nosocomio para mejorar las instalaciones.



Este avance refleja el compromiso del Gobierno de Río Negro con la salud de la población, brindando un espacio más moderno, amplio y funcional para todos los vecinos de Chimpay y sus alrededores.