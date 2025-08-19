Avanza la segunda etapa de ampliación y refacción del Hospital de Chimpay

Regionales - Chimpay19/08/2025
IMG-20250819-WA0003


Las tareas de ampliación y refacción del Hospital "Dr. Máximo Laure" de Chimpay continúan a buen ritmo con un avance del 20%. Una obra fundamental para fortalecer la red de salud pública rionegrina.


Actualmente, la segunda etapa del proyecto cumple con los plazos previstos para la modernización y mejora de las instalaciones hospitalarias.


La obra cuenta con un financiamiento provincial de $1.173 millones y se enfoca en sumar 402 metros cuadrados nuevos al hospital y refaccionar 256 metros cuadrados existentes del nosocomio para mejorar las instalaciones.


Este avance refleja el compromiso del Gobierno de Río Negro con la salud de la población, brindando un espacio más moderno, amplio y funcional para todos los vecinos de Chimpay y sus alrededores.

IMG-20250812-WA0084

Sonrisas entre manos

Regionales - Chimpay13/08/2025

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chimpay declaró de Interés Municipal el evento “Sonrisas Entre Manos”, organizado por el Centro Cristiano Chimpay.

IMG-20250807-WA0084

Electrificación Barrio Avicena

Regionales - Chimpay08/08/2025

El Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Chimpay, Arq. Gerardo García, junto al personal de Obras Públicas del Gobierno de Río Negro, recorrieron el barrio Avicena 1, donde próximamente comenzará la electrificación.

IMG-20250709-WA0094

Chimpay mejora su hospital y espacios públicos

Regionales - Chimpay10/07/2025

El Gobernador Alberto Weretilneck visitó Chimpay y entregó un aporte de $30 millones para seguir avanzando con el Paseo del Peregrino, un sendero que unirá nueve barrios con el Parque Ceferino. Además, recorrió las obras de ampliación del Hospital local, firmó un acta compromiso para ejecutar obras de red eléctrica en un loteo de la localidad y entregó escrituras a familias.

IMG-20250701-WA0118

Chimpay: el DPA avanza con la reconstrucción del Puente Sarti

Regionales - Chimpay02/07/2025

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) continúa con buen ritmo la obra de reconstrucción del Puente Sarti, ubicado en el kilómetro 3 del Canal Principal Margen Norte, a pocos kilómetros de Chelforó y en cercanías de Chimpay. Los trabajos tienen como objetivo restaurar la estabilidad estructural del puente y mejorar el funcionamiento del canal de riego.

