La Escuela N°226 se compromete con el medio ambiente

La actividad se concretó este martes 19 de agosto en un sitio rural cercano a la institución.



Para ello fueron acompañados por sus docentes y por personal del municipio local, además de agentes de la comisaría y caminera, quienes se encargaron de brindar seguridad a través del control del tránsito.



El proyecto había iniciado en las aulas donde trabajaron sobre el cuidado del medio ambiente y la problemática de la generación de micro basurales en Lamarque.



A partir de allí convocaron a Natalia Agüero, referente del Área de Medio Ambiente, quien brindó una charla con acompañamiento y asesoramiento al respecto.



Además desde la institución educativa invitaron a Fm Urbana, radio municipal, para que pueda acompañar la actividad y difundirla. Desde la emisora entrevistaron a las estudiantes, quienes contaron los detalles de la propuesta.



“Con las seños estuvimos trabajando sobre la contaminación que produce la basura cuando se tira en cualquier lugar, y también recorrimos las calles de Lamarque, sacamos fotos y descubrimos que hay mucha basura”, indicó una de las niñas.