La Escuela N°226 se compromete con el medio ambiente

Estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria N°226 de la localidad de Lamarque, colocaron cartelería alusiva al cuidado del medio ambiente, demostrando su compromiso con la comunidad.

Regionales - Lamarque21/08/2025
IMG-20250820-WA0083

La actividad se concretó este martes 19 de agosto en un sitio rural cercano a la institución. 


Para ello fueron acompañados por sus docentes y por personal del municipio local, además de agentes de la comisaría y caminera, quienes se encargaron de brindar seguridad a través del control del tránsito. 


El proyecto había iniciado en las aulas donde trabajaron sobre el cuidado del medio ambiente y la problemática de la generación de micro basurales en Lamarque. 


A partir de allí convocaron a Natalia Agüero, referente del Área de Medio Ambiente, quien brindó una charla con acompañamiento y asesoramiento al respecto. 


Además desde la institución educativa invitaron a Fm Urbana, radio municipal, para que pueda acompañar la actividad y difundirla. Desde la emisora entrevistaron a las estudiantes, quienes contaron los detalles de la propuesta. 


“Con las seños estuvimos trabajando sobre la contaminación que produce la basura cuando se tira en cualquier lugar, y también recorrimos las calles de Lamarque, sacamos fotos y descubrimos que hay mucha basura”, indicó una de las niñas.

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20250820-WA0001

Se salvó de milagro

Regionales20/08/2025

Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.