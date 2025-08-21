Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
La Escuela N°226 se compromete con el medio ambiente
Estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria N°226 de la localidad de Lamarque, colocaron cartelería alusiva al cuidado del medio ambiente, demostrando su compromiso con la comunidad.Regionales - Lamarque21/08/2025
La actividad se concretó este martes 19 de agosto en un sitio rural cercano a la institución.
Para ello fueron acompañados por sus docentes y por personal del municipio local, además de agentes de la comisaría y caminera, quienes se encargaron de brindar seguridad a través del control del tránsito.
El proyecto había iniciado en las aulas donde trabajaron sobre el cuidado del medio ambiente y la problemática de la generación de micro basurales en Lamarque.
A partir de allí convocaron a Natalia Agüero, referente del Área de Medio Ambiente, quien brindó una charla con acompañamiento y asesoramiento al respecto.
Además desde la institución educativa invitaron a Fm Urbana, radio municipal, para que pueda acompañar la actividad y difundirla. Desde la emisora entrevistaron a las estudiantes, quienes contaron los detalles de la propuesta.
“Con las seños estuvimos trabajando sobre la contaminación que produce la basura cuando se tira en cualquier lugar, y también recorrimos las calles de Lamarque, sacamos fotos y descubrimos que hay mucha basura”, indicó una de las niñas.
El Consejo Escolar Valle Medio I lleva adelante trabajos para una nueva perforación en la Escuela 237 ubicada en zona rural de Lamarque.
Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.
Daños totales dejó como saldo el incendio de un vehículo Renault Fluence ocurrido en la tarde de éste domingo en la localidad de Lamarque.
Los estudiantes y docentes del CET20 de Lamarque continúan llevando adelante la obra de construcción de un nuevo paredón perimetral para lograr el total cerramiento de Hospital “Jorge Rebok”.
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, junto a su equipo de gobierno, invitan a participar del acto protocolar por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque está participando de la segunda edición de “Sueños de Radio”, certamen nacional organizado por Cadena 3 Argentina.