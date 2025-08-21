Segunda Edición de la Diabetes Corre

La invitación es para el próximo domingo 16 de noviembre en la localidad de Lamarque.



Categorías

Juveniles 15, 16 y 17 años 4 kilómetro

PCD sin límite de edad 4 kilómetro

Élite 18 a 29 años 7 y 13 kilómetro

Máster A 30 a 39 años 7 y 13 kilómetro

Máster B 40 a 49 años 7 y 13 kilómetro

Máster C 50 a 59 años 7 y 13 kilómetro

Máster D mas de 60 años 7 y 13 kilómetro

Caminata libre de 4 kilómetro



Valor de la inscripción para juveniles y pcd a $20.000, para los 7 kilómetro a $25.000, 13 kilómetro $30.000 y para la caminata un alimento.



Habrá trofeos, medallas, hidratacion, frutas y remeras.



Para hacer consultas se pueden comunicar al 2984201227 ó 2984253479