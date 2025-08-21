Estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria N°226 de la localidad de Lamarque, colocaron cartelería alusiva al cuidado del medio ambiente, demostrando su compromiso con la comunidad.
Segunda Edición de la Diabetes Corre
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.Regionales - Lamarque21/08/2025
La invitación es para el próximo domingo 16 de noviembre en la localidad de Lamarque.
Categorías
Juveniles 15, 16 y 17 años 4 kilómetro
PCD sin límite de edad 4 kilómetro
Élite 18 a 29 años 7 y 13 kilómetro
Máster A 30 a 39 años 7 y 13 kilómetro
Máster B 40 a 49 años 7 y 13 kilómetro
Máster C 50 a 59 años 7 y 13 kilómetro
Máster D mas de 60 años 7 y 13 kilómetro
Caminata libre de 4 kilómetro
Valor de la inscripción para juveniles y pcd a $20.000, para los 7 kilómetro a $25.000, 13 kilómetro $30.000 y para la caminata un alimento.
Habrá trofeos, medallas, hidratacion, frutas y remeras.
Para hacer consultas se pueden comunicar al 2984201227 ó 2984253479
La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque está participando de la segunda edición de “Sueños de Radio”, certamen nacional organizado por Cadena 3 Argentina.
Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.
Daños totales dejó como saldo el incendio de un vehículo Renault Fluence ocurrido en la tarde de éste domingo en la localidad de Lamarque.
Los estudiantes y docentes del CET20 de Lamarque continúan llevando adelante la obra de construcción de un nuevo paredón perimetral para lograr el total cerramiento de Hospital “Jorge Rebok”.
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, junto a su equipo de gobierno, invitan a participar del acto protocolar por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
El Consejo Escolar Valle Medio I lleva adelante trabajos para una nueva perforación en la Escuela 237 ubicada en zona rural de Lamarque.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
