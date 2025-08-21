Detenido tras perpetrar un robo

En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.

Regionales - Chimpay21/08/2025
IMG-20250821-WA0013


El sujeto, de 34 años y domicilio en Chimpay, fue identificado por la indumentaria que llevaba puesta y, en el lugar donde la policía lo halló, se encontraron las  pertenencias que habían robado de una vivienda ubicada en calles Belgrano y 9 de Julio. 

El hecho tuvo su origen pasadas las 4,30 de la madrugada cuando quien habita el lugar despertó por el persistente ladrido de su perro.

Decidió entonces levantarse para ver cuál era el motivo y observó – en el sector de cocina – la presencia de un hombre quien, al sentirse descubierto, emprende una rápida huida. 

La dueña de casa se percata entonces que el intruso había violentado una ventana para acceder a su vivienda y el faltante de un televisor, una caja de herramientas y un taladro, por lo que se comunica a la guardia de la Comisaría 37 para dar cuenta de lo ocurrido. 

De inmediato, un móvil de dicha dependencia de la fuerza de seguridad rionegrina se dirigió al lugar e inició una serie de rastrillajes por los alrededores. 

Ya para entonces, habían obtenido datos precisos de la forma en que iba vestido el sujeto y de las principales características de su porte físico.

Las huellas condujeron la investigación hacia calle 9 de Julio a costear el canal de riego y luego hacia un lugar donde hay varias piezas de inquilinato en la esquina con Monseñor Esandi. 


En el interior de una de ellas se halló al hombre aún con la ropa que había sido visto y, en una pieza contigua que estaba sin llaves, se encontraron los elementos que faltaron de la vivienda robada. 

La fiscalía en turno dispuso la inmediata detención del sujeto en cuestión y su imputación en una causa penal por el delito de “Robo”.

Fuente  Unidad Regional IV 

