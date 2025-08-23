La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
Resuelven una demanda de alimentos
Se separó del padre de sus hijas hace varios años. A partir de ese momento el hombre dejó de ver a las chicas y no realizó ningún aporte económico. Ella se desempeña como ayudante de albañil y se dedica al cuidado personal de sus hijas. Una de las chicas tiene una discapacidad y necesita asistencia e insumos para su vida diaria.Regionales - Luis Beltrán23/08/2025
La jueza de Familia de Luis Beltrán resolvió la demanda de alimentos presentada por la mujer, en representación de sus hijas, y condenó al hombre al pago de una cuota alimentaria ajustada a su actividad. El hombre es un empleado de reserva en una empresa y trabaja por temporada.
En la presentación, la mujer indicó que las necesidades de sus hijas superan su capacidad económica. Afronta ella sola los gastos en educación, salud y desembolsos especiales por la discapacidad de una de sus hijas.
La jueza consideró que en este caso existen necesidades impostergables que justifican la fijación de una cuota. La madre asumió plenamente los cuidados de las niñas, lo que también debe computarse como un aporte económico según el Código Civil y Comercial.
Respecto del hombre, se probó que tiene un empleo registrado y no presenta impedimentos de salud para trabajar. La jueza valoró negativamente que el padre de las chicas no se presentó en el expediente, no ofreció pruebas ni contestó la demanda. Esto evidencia su falta de interés por la situación.
Recordó que todo padre está obligado a realizar esfuerzos razonables para cumplir con sus responsabilidades y que no puede excusarse en ingresos insuficientes salvo casos excepcionales de imposibilidad real.
En la casa de la cultura y en el Instituto de formación docente se realizó la pasada semana la proyección de "Malena, la última pared".
La Municipalidad de Luis Beltrán ofrece para estudiantes en etapa de finalización de su escolarización secundaria, talleres de acompañamiento fundamentales para decidir qué camino académico o laboral continuarán.
La Municipalidad de Luis Beltrán te propone participar del taller de matemática para quienes necesitan fortalecer sus conocimientos para rendir exámenes de ingreso o bien, la elección vocacional se encuentra vinculada estrechamente con las ciencias exactas.
La quinta fecha del Safari Regional en Luis Beltrán tuvo su cierre con una destacada convocatoria en lo que al espectáculo y participación del público representa.
En el día de su nacimiento, el club Beltrán honro la memoria de Moisés “Buby” Vargas, un hombre que dejó su vida en el club, marcando con humildad, pasión y entrega la historia de todos los que visten los colores del Deporte.
Del viernes al domingo Beltrán será sede del Safari regional que estará disputando en la zona de campos de la localidad la quinta fecha del campeonato regional.
La Secretaría de Cultura de Río Negro participará de la 19° edición del tradicional Encuentro de Artesanos y Manualistas, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Polideportivo de Luis Beltrán.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.