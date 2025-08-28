Bajo el lema "Con Ceferino caminado juntos, peregrinos de Esperanza" se desarrollara la 55 peregrinación los días 29, 30 y 31 de agosto.
Capacitación elaboración de pastas
La Municipalidad de Chimpay y la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) llevaron a cabo una capacitación sobre elaboración de pastas en el Polideportivo Municipal el sábado 23.Regionales - Chimpay28/08/2025
Los participantes recibieron instrucción técnica y consejos prácticos para elaborar pastas de manera correcta.
Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Extensión "Elaboración y conservación de alimentos como herramienta de desarreollo económico y social", entre la UNCO y la Municipalidad de Chimpay, que busca capacitar a los habitantes para que puedan elaborar alimentos. Esto no solo promueve el desarrollo de habilidades culinarias, sino que también fomenta la generación de ingresos y el emprendimiento local.
La capacitación es un paso importante para fortalecer las capacidades de la comunidad y promover el desarrollo económico y social.
En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.
El pasado sábado, minutos antes de las 22,30 horas, una llamada telefónica advertía a la guardia de la comisaría 37 de Chimpay respecto del hurto de una moto sacada del patio de una vivienda de calle Piñé, en el barrio Costanera.
Sonrisas entre manosRegionales - Chimpay13/08/2025
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chimpay declaró de Interés Municipal el evento “Sonrisas Entre Manos”, organizado por el Centro Cristiano Chimpay.
El Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Chimpay, Arq. Gerardo García, junto al personal de Obras Públicas del Gobierno de Río Negro, recorrieron el barrio Avicena 1, donde próximamente comenzará la electrificación.
El programa radial de la Escuela Primaria Nº 59 de Chimpay celebra con gran alegría que han llegado a los 23 años ininterrumpidos de programa radial.
La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.