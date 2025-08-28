Capacitación elaboración de pastas

La Municipalidad de Chimpay y la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) llevaron a cabo una capacitación sobre elaboración de pastas en el Polideportivo Municipal el sábado 23.

Regionales - Chimpay28/08/2025
IMG-20250828-WA0000

Los participantes recibieron instrucción técnica y consejos prácticos para elaborar pastas de manera correcta.


Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Extensión "Elaboración y conservación de alimentos como herramienta de desarreollo económico  y social", entre la UNCO y la Municipalidad de Chimpay, que busca capacitar a los habitantes para que puedan elaborar alimentos. Esto no solo promueve el desarrollo de habilidades culinarias, sino que también fomenta la generación de ingresos y el emprendimiento local.


La capacitación es un paso importante para fortalecer las capacidades de la comunidad y promover el desarrollo económico y social.

