Capacitación elaboración de pastas

Los participantes recibieron instrucción técnica y consejos prácticos para elaborar pastas de manera correcta.



Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Extensión "Elaboración y conservación de alimentos como herramienta de desarreollo económico y social", entre la UNCO y la Municipalidad de Chimpay, que busca capacitar a los habitantes para que puedan elaborar alimentos. Esto no solo promueve el desarrollo de habilidades culinarias, sino que también fomenta la generación de ingresos y el emprendimiento local.



La capacitación es un paso importante para fortalecer las capacidades de la comunidad y promover el desarrollo económico y social.