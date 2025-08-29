Allanamiento en una causa por envenenamiento de animales

Elementos que – prima facie – podrían guardar relación con una causa investigada desde la Comisaría 11 de Río Colorado, relacionada con el envenenamiento masivo de gatos en sectores linderos.



El allanamiento fue dispuesto por el fiscal en turno, tras un trabajo de relevamiento de cámaras y la recepción de testimonios por parte de los efectivos de la policía provincial.



La situación que llevó a éstas actuaciones derivó de la aparición de una decena de ejemplares felinos muertos ésta última semana y en un lapso de tres días.



Eso había provocado el malestar de los vecinos y la formulación de denuncias.