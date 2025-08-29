Allanamiento en una causa por envenenamiento de animales

Un allanamiento realizado en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Lisandro de la Torre de la ciudad de Río Colorado, resultó en el secuestro de jeringas, agujas y un teléfono celular perteneciente al dueño de la vivienda.

Regionales29/08/2025
IMG-20250828-WA0082

Elementos que – prima facie – podrían guardar relación con una causa investigada desde la Comisaría 11 de Río Colorado, relacionada con el envenenamiento masivo de gatos en sectores linderos. 


El allanamiento fue dispuesto por el fiscal en turno, tras un trabajo de relevamiento de cámaras y la recepción de testimonios por parte de los efectivos de la policía provincial. 


La situación que llevó a éstas actuaciones derivó de la aparición de una decena de ejemplares felinos muertos ésta última semana y en un lapso de tres días. 


Eso había provocado el malestar de los vecinos y la formulación de denuncias.

Te puede interesar
IMG-20250822-WA0002

Encuentran más elementos relacionados con el calificado de Lamarque

Regionales22/08/2025

La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.

IMG-20250821-WA0080

Demostración con drones

Regionales22/08/2025

Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.

IMG-20250820-WA0001

Se salvó de milagro

Regionales20/08/2025

Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.

Lo más visto