En el día de su 34° aniversario, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio, CEAER, se enorgullece de anunciar un nuevo ciclo de charlas virtuales con el lema “Futuro, Innovación y Negocios”.
Allanamiento en una causa por envenenamiento de animales
Un allanamiento realizado en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Lisandro de la Torre de la ciudad de Río Colorado, resultó en el secuestro de jeringas, agujas y un teléfono celular perteneciente al dueño de la vivienda.Regionales29/08/2025
Elementos que – prima facie – podrían guardar relación con una causa investigada desde la Comisaría 11 de Río Colorado, relacionada con el envenenamiento masivo de gatos en sectores linderos.
El allanamiento fue dispuesto por el fiscal en turno, tras un trabajo de relevamiento de cámaras y la recepción de testimonios por parte de los efectivos de la policía provincial.
La situación que llevó a éstas actuaciones derivó de la aparición de una decena de ejemplares felinos muertos ésta última semana y en un lapso de tres días.
Eso había provocado el malestar de los vecinos y la formulación de denuncias.
La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.
Demostración con dronesRegionales22/08/2025
Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.
Personal policial de Rio Colorado secuestro un auto con irregularidades en motor y documentación
Por reconocimiento tardío deberá afrontar daños ocasionados a la niña y la madreRegionales19/08/2025
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.
Los estudiantes del CET29 y el CET13 elaboraron embutidos, como parte de un proyecto cuyo objetivo central es el Intercambio de Saberes, y que inició hace un par de semanas.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.
Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.