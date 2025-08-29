La Municipalidad de Chimpay y la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) llevaron a cabo una capacitación sobre elaboración de pastas en el Polideportivo Municipal el sábado 23.
Salud se prepara para la peregrinación de Ceferino en Chimpay
El Ministerio de Salud de Río Negro dispondrá un operativo especial durante la 55° Peregrinación de Ceferino Namuncurá en Chimpay, que se desarrollará del viernes 29 al domingo 31 de agosto. El dispositivo contará con equipos del hospital local y del Sistema de Atención Integral de Emergencias (SIARME).Regionales - Chimpay29/08/2025
Con el objetivo de garantizar asistencia inmediata, se acondicionó una vivienda cedida por el área de Turismo municipal, refaccionada y equipada por personal de Salud Pública. Allí funcionará un puesto sanitario visible para los peregrinos, con la presencia de una médica, personal de enfermería, chofer y ambulancia.
En paralelo, SIARME contará con otro equipo conformado por médico, enfermero y chofer, junto a una ambulancia disponible en el predio, asegurando cobertura en distintos sectores de la localidad.
Además, el Hospital “Maximo Laure” reforzará la atención con personal de guardia durante los tres días de la celebración, a fin de garantizar una respuesta integral tanto en el predio donde se realizará la peregrinación como en el nosocomio local.
De esta manera, todo el personal de salud trabajará coordinadamente para brindar atención y respuesta ante cualquier emergencia que pudiera presentarse durante el evento.
Bajo el lema "Con Ceferino caminado juntos, peregrinos de Esperanza" se desarrollara la 55 peregrinación los días 29, 30 y 31 de agosto.
En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.
El pasado sábado, minutos antes de las 22,30 horas, una llamada telefónica advertía a la guardia de la comisaría 37 de Chimpay respecto del hurto de una moto sacada del patio de una vivienda de calle Piñé, en el barrio Costanera.
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chimpay declaró de Interés Municipal el evento “Sonrisas Entre Manos”, organizado por el Centro Cristiano Chimpay.
El Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Chimpay, Arq. Gerardo García, junto al personal de Obras Públicas del Gobierno de Río Negro, recorrieron el barrio Avicena 1, donde próximamente comenzará la electrificación.
