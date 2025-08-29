Salud se prepara para la peregrinación de Ceferino en Chimpay

El Ministerio de Salud de Río Negro dispondrá un operativo especial durante la 55° Peregrinación de Ceferino Namuncurá en Chimpay, que se desarrollará del viernes 29 al domingo 31 de agosto. El dispositivo contará con equipos del hospital local y del Sistema de Atención Integral de Emergencias (SIARME).

Chimpay29/08/2025
Con el objetivo de garantizar asistencia inmediata, se acondicionó una vivienda cedida por el área de Turismo municipal, refaccionada y equipada por personal de Salud Pública. Allí funcionará un puesto sanitario visible para los peregrinos, con la presencia de una médica, personal de enfermería, chofer y ambulancia.


En paralelo, SIARME contará con otro equipo conformado por médico, enfermero y chofer, junto a una ambulancia disponible en el predio, asegurando cobertura en distintos sectores de la localidad.


Además, el Hospital “Maximo Laure” reforzará la atención con personal de guardia durante los tres días de la celebración, a fin de garantizar una respuesta integral tanto en el predio donde se realizará la peregrinación como en el nosocomio local.


De esta manera, todo el personal de salud trabajará coordinadamente para brindar atención y respuesta ante cualquier emergencia que pudiera presentarse durante el evento.

