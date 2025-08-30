Un allanamiento realizado en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Lisandro de la Torre de la ciudad de Río Colorado, resultó en el secuestro de jeringas, agujas y un teléfono celular perteneciente al dueño de la vivienda.
Policía secuestró cuchillos y Handy en actuación por infracción a ley de fauna
En el marco de tareas preventivas, durante la jornada del jueves, personal de la Brigada Rural de Lamarque llevó adelante diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en zonas rurales.Regionales30/08/2025
Minutos antes de las 3 de la tarde, la Brigada Rural recibió un llamado telefónico alertando sobre la presencia de una embarcación sospechosa en cercanías de un campo lindante a la zona de Fortín Castre.
Personal policial se trasladó al lugar y comenzó una recorrida peatonal por las orillas del río.
Durante la inspección, se logró identificar a dos hombres, de 22 y 32 años, ambos oriundos de Choele Choel, quienes se encontraban acompañados por nueve canes.
Al ser consultados, manifestaron que estaban realizando caza de jabalíes con perros y señalaron que a unos 200 metros del lugar se encontraba un tercer individuo, con quien habían montado un campamento y que contaba con una embarcación.
Al dirigirse hacia el lugar mencionado, el personal policial localizó a un tercer sujeto que, al notar la presencia de la patrulla, se negó a identificarse, abordó la embarcación y se retiró río arriba, sin acatar la orden de detención.
Los dos hombres identificados fueron trasladados en calidad de aprehendidos a la comisaría de Pomona por averiguación de antecedentes.
Asimismo, se labraron infracciones a la Ley de Fauna Silvestre, procediéndose al secuestro de tres cuchillos, un equipo de comunicación tipo handy y la constatación de que realizaban caza sin autorización, sin libretas sanitarias ni chips identificatorios en los animales utilizados.
Fuente Unidad Regional IV
En el día de su 34° aniversario, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio, CEAER, se enorgullece de anunciar un nuevo ciclo de charlas virtuales con el lema “Futuro, Innovación y Negocios”.
La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.
Demostración con dronesRegionales22/08/2025
Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.
Personal policial de Rio Colorado secuestro un auto con irregularidades en motor y documentación
Por reconocimiento tardío deberá afrontar daños ocasionados a la niña y la madreRegionales19/08/2025
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
ANDIS continúa con las auditorias sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, los turnos se comunican a los beneficiarios mediante una carta documento con Día, Hora y Lugar donde deben concurrir con sus estudios médicos correspondientes.
El miércoles 27 se llevo adelante una nueva reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana para abordar diferentes temas de la comunidad, esta vez el epicentro fue el templo evangélico Renuevo del Cielo en el barrio Villa Unión Sur.