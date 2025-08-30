Policía secuestró cuchillos y Handy en actuación por infracción a ley de fauna

Minutos antes de las 3 de la tarde, la Brigada Rural recibió un llamado telefónico alertando sobre la presencia de una embarcación sospechosa en cercanías de un campo lindante a la zona de Fortín Castre.



Personal policial se trasladó al lugar y comenzó una recorrida peatonal por las orillas del río.



Durante la inspección, se logró identificar a dos hombres, de 22 y 32 años, ambos oriundos de Choele Choel, quienes se encontraban acompañados por nueve canes.



Al ser consultados, manifestaron que estaban realizando caza de jabalíes con perros y señalaron que a unos 200 metros del lugar se encontraba un tercer individuo, con quien habían montado un campamento y que contaba con una embarcación.



Al dirigirse hacia el lugar mencionado, el personal policial localizó a un tercer sujeto que, al notar la presencia de la patrulla, se negó a identificarse, abordó la embarcación y se retiró río arriba, sin acatar la orden de detención.



Los dos hombres identificados fueron trasladados en calidad de aprehendidos a la comisaría de Pomona por averiguación de antecedentes.



Asimismo, se labraron infracciones a la Ley de Fauna Silvestre, procediéndose al secuestro de tres cuchillos, un equipo de comunicación tipo handy y la constatación de que realizaban caza sin autorización, sin libretas sanitarias ni chips identificatorios en los animales utilizados.

Fuente Unidad Regional IV