Policía secuestró cuchillos y Handy en actuación por infracción a ley de fauna

En el marco de tareas preventivas, durante la jornada del jueves, personal de la Brigada Rural de Lamarque llevó adelante diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en zonas rurales.

Regionales30/08/2025
Minutos antes de las 3 de la tarde, la Brigada Rural recibió un llamado telefónico alertando sobre la presencia de una embarcación sospechosa en cercanías de un campo lindante a la zona de Fortín Castre. 


Personal policial se trasladó al lugar y comenzó una recorrida peatonal por las orillas del río.


Durante la inspección, se logró identificar a dos hombres, de 22 y 32 años, ambos oriundos de Choele Choel, quienes se encontraban acompañados por nueve canes. 


Al ser consultados, manifestaron que estaban realizando caza de jabalíes con perros y señalaron que a unos 200 metros del lugar se encontraba un tercer individuo, con quien habían montado un campamento y que contaba con una embarcación.


Al dirigirse hacia el lugar mencionado, el personal policial localizó a un tercer sujeto que, al notar la presencia de la patrulla, se negó a identificarse, abordó la embarcación y se retiró río arriba, sin acatar la orden de detención.


Los dos hombres identificados fueron trasladados en calidad de aprehendidos a la comisaría de Pomona por averiguación de antecedentes.


Asimismo, se labraron infracciones a la Ley de Fauna Silvestre, procediéndose al secuestro de tres cuchillos, un equipo de comunicación tipo handy y la constatación de que realizaban caza sin autorización, sin libretas sanitarias ni chips identificatorios en los animales utilizados.

Fuente Unidad Regional IV 

