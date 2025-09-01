El Ministerio de Salud de Río Negro dispondrá un operativo especial durante la 55° Peregrinación de Ceferino Namuncurá en Chimpay, que se desarrollará del viernes 29 al domingo 31 de agosto. El dispositivo contará con equipos del hospital local y del Sistema de Atención Integral de Emergencias (SIARME).
Muestras de fe de distintos puntos en la peregrinación a Ceferino
La 55° Peregrinación a Ceferino Namuncurá, reunió a miles de familias de todo el país en una jornada cargada de fe y emoción, que a pesar del clima llegaron a rendir tributo al lirio de la Patagonia.
Desde el día 26, fecha del natalicio de Ceferino, Chimpay comenzó a recibir visitantes de distintos puntos que llegaron al parque ceferiniano cumpliendo una promesa o agradeciendo al beato patagónico.
El Viernes, luego de una semana de buen clima, las condiciones cambiaron y desde el mediodía llegó el aire frío, que sumado al cielo gris dejaban en claro que los pronosticos que anunciaban un fin de semana ventoso y con lloviznas no se equivocaban. Pero eso no fue impedimento para que algunas familias y contingentes llegaran hasta el parque para acampar durante el fin de semana de la fe.
El sábado bajo una llovizna intermitente, jinetes, ciclistas y personas de a pie, comenzaron a llegar hasta la cuna de Ceferino, donde el domingo se vio el mayor arribo de fieles.
Muy temprano en la mañana del domingo inicio la peregrinación desde la cruz del quinto centenario que llegó cerca de las 11 horas hasta el parque ceferiniano donde se oficio la misma central anterior un gran número de fieles.
Para el evento se monto un gran operativo de seguridad, del que participaron efectivos policiales, personal de salud y bomberos, a los que se sumaron empleados del municipio local que estuvieron trabajando en distintos espacios de la localidad.
La Municipalidad de Chimpay y la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) llevaron a cabo una capacitación sobre elaboración de pastas en el Polideportivo Municipal el sábado 23.
Bajo el lema "Con Ceferino caminado juntos, peregrinos de Esperanza" se desarrollara la 55 peregrinación los días 29, 30 y 31 de agosto.
En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.
El pasado sábado, minutos antes de las 22,30 horas, una llamada telefónica advertía a la guardia de la comisaría 37 de Chimpay respecto del hurto de una moto sacada del patio de una vivienda de calle Piñé, en el barrio Costanera.
Sonrisas entre manosRegionales - Chimpay13/08/2025
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chimpay declaró de Interés Municipal el evento “Sonrisas Entre Manos”, organizado por el Centro Cristiano Chimpay.
El Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Chimpay, Arq. Gerardo García, junto al personal de Obras Públicas del Gobierno de Río Negro, recorrieron el barrio Avicena 1, donde próximamente comenzará la electrificación.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.