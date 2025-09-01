Muestras de fe de distintos puntos en la peregrinación a Ceferino

Desde el día 26, fecha del natalicio de Ceferino, Chimpay comenzó a recibir visitantes de distintos puntos que llegaron al parque ceferiniano cumpliendo una promesa o agradeciendo al beato patagónico.



El Viernes, luego de una semana de buen clima, las condiciones cambiaron y desde el mediodía llegó el aire frío, que sumado al cielo gris dejaban en claro que los pronosticos que anunciaban un fin de semana ventoso y con lloviznas no se equivocaban. Pero eso no fue impedimento para que algunas familias y contingentes llegaran hasta el parque para acampar durante el fin de semana de la fe.



El sábado bajo una llovizna intermitente, jinetes, ciclistas y personas de a pie, comenzaron a llegar hasta la cuna de Ceferino, donde el domingo se vio el mayor arribo de fieles.



Muy temprano en la mañana del domingo inicio la peregrinación desde la cruz del quinto centenario que llegó cerca de las 11 horas hasta el parque ceferiniano donde se oficio la misma central anterior un gran número de fieles.



Para el evento se monto un gran operativo de seguridad, del que participaron efectivos policiales, personal de salud y bomberos, a los que se sumaron empleados del municipio local que estuvieron trabajando en distintos espacios de la localidad.