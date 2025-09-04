Chimpay recibe el cuarto abuelazo de la red

La actividad iniciara a las 11 horas en el polideportivo municipal del parque Ceferino.



Habrá Shows en Vivo, servicios de buffet, con entrada libre y gratuita.



La actividad es Organizada por la Municipalidad de Chimpay y la RED Rionegrina de la Tercera Juventud



Confirmación lugares grupos al 298 420-4685