Chimpay recibe el cuarto abuelazo de la red

El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.

Regionales - Chimpay04/09/2025
IMG-20250904-WA0003

La actividad iniciara a las 11 horas en el polideportivo municipal del parque Ceferino.  


Habrá Shows en Vivo, servicios de buffet, con entrada libre y gratuita.


La actividad es Organizada por la Municipalidad de Chimpay y la RED Rionegrina de la Tercera Juventud


Confirmación lugares grupos al 298 420-4685

IMG-20250812-WA0084

Sonrisas entre manos

Regionales - Chimpay13/08/2025

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chimpay declaró de Interés Municipal el evento “Sonrisas Entre Manos”, organizado por el Centro Cristiano Chimpay.

