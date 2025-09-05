Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.
La defensa recorre el Valle Medio
En el marco del programa de extensión territorial de la defensa pública, el viernes 5 de septiembre la Defensora Civil Emilce Tello atenderá en distintas localidades del Valle MedioRegionales05/09/2025
El cronograma de atención es el siguiente
Coronel Belisle a partir de las 08:30
Chimpay desde las 10:00.
Chelforó desde las 12:30
Las personas que estén interesadas en recibir asesoramiento deberán presentarse en el Juzgado de Paz de cada localidad.
En el marco de tareas preventivas, durante la jornada del jueves, personal de la Brigada Rural de Lamarque llevó adelante diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en zonas rurales.
Un allanamiento realizado en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Lisandro de la Torre de la ciudad de Río Colorado, resultó en el secuestro de jeringas, agujas y un teléfono celular perteneciente al dueño de la vivienda.
En el día de su 34° aniversario, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio, CEAER, se enorgullece de anunciar un nuevo ciclo de charlas virtuales con el lema “Futuro, Innovación y Negocios”.
La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.
Demostración con dronesRegionales22/08/2025
Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.