La defensa recorre el Valle Medio

Se afianzan las Pasantías del CEAER en el sector privado Regionales 05/09/2025 Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.

Policía secuestró cuchillos y Handy en actuación por infracción a ley de fauna Regionales 30/08/2025 En el marco de tareas preventivas, durante la jornada del jueves, personal de la Brigada Rural de Lamarque llevó adelante diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en zonas rurales.

Allanamiento en una causa por envenenamiento de animales Regionales 29/08/2025 Un allanamiento realizado en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Lisandro de la Torre de la ciudad de Río Colorado, resultó en el secuestro de jeringas, agujas y un teléfono celular perteneciente al dueño de la vivienda.

Ciclo de charlas de marketing digital y modelo de negocios Regionales 25/08/2025 En el día de su 34° aniversario, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio, CEAER, se enorgullece de anunciar un nuevo ciclo de charlas virtuales con el lema “Futuro, Innovación y Negocios”.

Encuentran más elementos relacionados con el calificado de Lamarque Regionales 22/08/2025 La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.

Demostración con drones Regionales 22/08/2025 Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.

Se salvó de milagro Regionales 20/08/2025 Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.