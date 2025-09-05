La defensa recorre el Valle Medio

En el marco del programa de extensión territorial de la defensa pública, el viernes 5 de septiembre la Defensora Civil Emilce Tello atenderá en distintas localidades del Valle Medio

Regionales05/09/2025
IMG-20250905-WA0016

El cronograma de atención es el siguiente 


Coronel Belisle a partir de las 08:30


Chimpay desde las 10:00.


Chelforó desde las 12:30


Las personas que estén interesadas en recibir asesoramiento deberán presentarse en el Juzgado de Paz de cada localidad.

