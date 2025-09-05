Se afianzan las Pasantías del CEAER en el sector privado

Desde principios de año hasta ahora alrededor de medio centenar de estudiantes de diversas tecnicaturas que ofrece la casa de estudios, participan en experiencias laborales, algunas en forma de pasantías, otras de prácticas profesionalizantes y de proyectos articulados con el sector privado, realizadas en empresas de diferentes ciudades, fortaleciendo el vínculo entre el ámbito académico y el mundo productivo. En distintos rubros comerciales, los pasantes del CEAER se integraron activamente a equipos de trabajo, aplicando conocimientos adquiridos en clase y enfrentándose a desafíos reales del mercado.



“El objetivo es que nuestros estudiantes se formen técnicamente, adquiriendo experiencia práctica en entornos profesionales reales”, explica la directora del CEAER, Mg. Valeria Zoratti. “Las empresas han demostrado un alto nivel de compromiso al recibirnos, y muchas de ellas han reconocido la formación de nuestros estudiantes y no solo han renovado sus convenios para futuras pasantías, sino que han elegido como futuros empleados a nuestros estudiantes, lo que reafirma la calidad del trabajo que ofrece el CEAER”.



“Las pasantías que veníamos ofreciendo en su gran mayoría estaban relacionadas al sector público, en general con los municipios de la zona que siempre nos brindan un espacio para generar la práctica. Sin embargo, ahora estamos viendo una gran aceptación del sector privado, lo que nos pone muy contentos y nos desafía a mejorar cada día”.



Tanto las pasantías como las prácticas profesionalizantes, son parte fundamental del trayecto formativo, y su consolidación en el sector privado representa una valiosa oportunidad tanto para los estudiantes como para las empresas, comercios y emprendimientos, que pueden incorporar nuevas miradas, capacidades técnicas y potencial talento humano a sus proyectos.



En la actualidad hay pasantes y practicantes del CEAER en empresas como IMEPA, Óptica Veo, Corralón Portal, Electro Service, Grupo Ges, Establecimiento La Medialuna, Cooperativa de Agua de Lamarque y Luis Beltrán, Matadero Municipal de Luis Beltrán; Municipios de Lamarque y Pomona; entre otros.



Desde el CEAER permanentemente se continúa trabajando en la ampliación de convenios con empresas de distintas áreas comerciales, con el objetivo de diversificar las oportunidades y potenciar la inserción laboral de los egresados.



Con esta proyección, el CEAER refuerza su compromiso con la educación técnica de calidad, apostando a una formación integral que conecte la teoría con la práctica y que responda a las necesidades reales del entorno socio-productivo.