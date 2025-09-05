En el marco del programa de extensión territorial de la defensa pública, el viernes 5 de septiembre la Defensora Civil Emilce Tello atenderá en distintas localidades del Valle Medio
Se afianzan las Pasantías del CEAER en el sector privado
Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.Regionales05/09/2025
Desde principios de año hasta ahora alrededor de medio centenar de estudiantes de diversas tecnicaturas que ofrece la casa de estudios, participan en experiencias laborales, algunas en forma de pasantías, otras de prácticas profesionalizantes y de proyectos articulados con el sector privado, realizadas en empresas de diferentes ciudades, fortaleciendo el vínculo entre el ámbito académico y el mundo productivo. En distintos rubros comerciales, los pasantes del CEAER se integraron activamente a equipos de trabajo, aplicando conocimientos adquiridos en clase y enfrentándose a desafíos reales del mercado.
“El objetivo es que nuestros estudiantes se formen técnicamente, adquiriendo experiencia práctica en entornos profesionales reales”, explica la directora del CEAER, Mg. Valeria Zoratti. “Las empresas han demostrado un alto nivel de compromiso al recibirnos, y muchas de ellas han reconocido la formación de nuestros estudiantes y no solo han renovado sus convenios para futuras pasantías, sino que han elegido como futuros empleados a nuestros estudiantes, lo que reafirma la calidad del trabajo que ofrece el CEAER”.
“Las pasantías que veníamos ofreciendo en su gran mayoría estaban relacionadas al sector público, en general con los municipios de la zona que siempre nos brindan un espacio para generar la práctica. Sin embargo, ahora estamos viendo una gran aceptación del sector privado, lo que nos pone muy contentos y nos desafía a mejorar cada día”.
Tanto las pasantías como las prácticas profesionalizantes, son parte fundamental del trayecto formativo, y su consolidación en el sector privado representa una valiosa oportunidad tanto para los estudiantes como para las empresas, comercios y emprendimientos, que pueden incorporar nuevas miradas, capacidades técnicas y potencial talento humano a sus proyectos.
En la actualidad hay pasantes y practicantes del CEAER en empresas como IMEPA, Óptica Veo, Corralón Portal, Electro Service, Grupo Ges, Establecimiento La Medialuna, Cooperativa de Agua de Lamarque y Luis Beltrán, Matadero Municipal de Luis Beltrán; Municipios de Lamarque y Pomona; entre otros.
Desde el CEAER permanentemente se continúa trabajando en la ampliación de convenios con empresas de distintas áreas comerciales, con el objetivo de diversificar las oportunidades y potenciar la inserción laboral de los egresados.
Con esta proyección, el CEAER refuerza su compromiso con la educación técnica de calidad, apostando a una formación integral que conecte la teoría con la práctica y que responda a las necesidades reales del entorno socio-productivo.
En el marco de tareas preventivas, durante la jornada del jueves, personal de la Brigada Rural de Lamarque llevó adelante diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en zonas rurales.
Un allanamiento realizado en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Lisandro de la Torre de la ciudad de Río Colorado, resultó en el secuestro de jeringas, agujas y un teléfono celular perteneciente al dueño de la vivienda.
En el día de su 34° aniversario, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio, CEAER, se enorgullece de anunciar un nuevo ciclo de charlas virtuales con el lema “Futuro, Innovación y Negocios”.
La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.
Demostración con dronesRegionales22/08/2025
Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.