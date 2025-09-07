En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.
Moto y auto colisionaron en el barrio Villa Unión
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.Regionales - Choele Choel07/09/2025
Constituido el personal policial en el lugar, se constató la colisión entre un automóvil marca Ford Focus, color gris oscuro, y una motocicleta marca Mondial 150cc, color blanca.
Según los primeros datos recabados, el automóvil circulaba por calle Pico Blanco en sentido norte-sur, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Madreselva en sentido este-oeste.
Ambos conductores fueron trasladados al nosocomio local. La conductora del automóvil presentaba un cuadro de crisis nerviosa, en tanto que el conductor del motovehículo presentaba una lesión en la zona de la cabeza.
Se hizo presente personal del gabinete técnico para llevar adelante las actuaciones de rigor.
Ambos vehículos fueron trasladados a la dependencia policial en calidad de secuestro preventivo, a la espera del correspondiente certificado médico.
Fuente Unidad Regional IV
El día miércoles 3 de septiembre, con enorme orgullo el cuartel de bomberos le dió la bienvenida a la nueva unidad que se suma a la flota de los bomberos voluntarios de Chole Choel.
El Sábado 6 y domingo 7 de septiembre tres propuestas llegan al cine de Choele Choel, dos de ellas de terror.
En horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 17:30 horas, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel que realizaba junto a agentes de SENASA un control en el kilómetro 998 de la ruta nacional 22, procedieron al decomiso de productos cárnicos transportados sin observar cuestiones sanitarias.
El Obispado de Viedma regularizó el dominio de la capilla San José – San Cayetano de Choele ChoelRegionales - Choele Choel05/09/2025
Hace más de 60 años comenzó la construcción de la Capilla San José – San Cayetano, en una parcela del barrio Maldonado de Choele Choel. En los primeros años, médicos y enfermeros prestaban atención. También se alojaba una congregación de monjas. Hoy, además de celebrar misa, el lugar cumple una función social y comunitaria.
Detuvieron a un hombre por amenazas en el marco de violencia de géneroRegionales - Choele Choel05/09/2025
La policía detuvo , en Choele Choel, a un hombre de 29 años de edad por amenazas en el marco de violencia de género y desobediencia a una orden judicial.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel intervino en la noche del miércoles - minutos antes de las 22,30 horas - para trabajar en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°22, a la altura del kilómetro 995, frente a la planta de Coca-Cola.
El Consejo Escolar VMI trabaja en materia de prevención en diferentes establecimientos de Valle Medio, y con esa premisa organiza para el próximo lunes en la Escuela de Educación Especial Nº 8 de Choele Choel, un Simulacro de evacuación ante una situación hipotética.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.
Doce jurados titulares y cuatro suplentes fueron seleccionados en la audiencia previa al juicio que comenzará el lunes 8 de septiembre en Roca , donde se juzgará el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, ocurridos el 25 de julio en 2023 en Luis Beltrán.