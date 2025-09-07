Moto y auto colisionaron en el barrio Villa Unión

Personal de la Comisaría octava de  Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.

Constituido el personal policial en el lugar, se constató la colisión entre un automóvil marca Ford Focus, color gris oscuro, y una motocicleta marca Mondial 150cc, color blanca.

Según los primeros datos recabados, el automóvil circulaba por calle Pico Blanco en sentido norte-sur, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Madreselva en sentido este-oeste.

Ambos conductores fueron trasladados al nosocomio local. La conductora del automóvil presentaba un cuadro de crisis nerviosa, en tanto que el conductor del motovehículo presentaba una lesión en la zona de la cabeza.

Se hizo presente personal del gabinete técnico para llevar adelante las actuaciones de rigor.

Ambos vehículos fueron trasladados a la dependencia policial en calidad de secuestro preventivo, a la espera del correspondiente certificado médico.

