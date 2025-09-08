Llamado a licitación para indumentaria municipal

Presupuesto oficial: Se fija la suma de pesos, veinticuatro millones, seiscientos ochenta y cinco mil quinientos con 00/100. (24.685.500,00)



Valor del pliego: Se establece que el valor del pliego será de veinticuatro mil, seiscientos ochenta y cinco pesos, con cincuenta centavos. (24.685,50)



Consulta de pliegos: Sección impositiva, municipalidad de Choele Choel, sita en Avenida San Martin 1327 de 7:30 a 12:30 horas.



Fecha y hora limite de presentación de ofertas y aperturas de sobres: El 12 de septiembre de 2025, hasta las 10:59 horas, en mesa de entrada de la municipalidad de Choele Choel.



Lugar y fecha de apertura de sobres: Sala de reuniones del municipio de Choele Choel el día 12 de septiembre de 2025 a las 11 horas.