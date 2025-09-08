Llamado a licitación para indumentaria municipal

Llámese a licitación pública N 6/2025 para la adquisición de indumentaria para el personal municipal para la temporada estival.

Regionales - Choele Choel08/09/2025
Presupuesto oficial: Se fija la suma de pesos, veinticuatro millones, seiscientos ochenta y cinco mil quinientos con 00/100. (24.685.500,00)


Valor del pliego: Se establece que el valor del pliego será de veinticuatro mil, seiscientos ochenta y cinco pesos, con cincuenta centavos. (24.685,50)


Consulta de pliegos: Sección impositiva, municipalidad de Choele Choel, sita en Avenida San Martin 1327 de 7:30 a 12:30 horas. 


Fecha y hora limite de presentación de ofertas y aperturas de sobres: El 12 de septiembre de 2025, hasta las 10:59 horas, en mesa de entrada de la municipalidad de Choele Choel. 


Lugar y fecha de apertura de sobres: Sala de reuniones del municipio de Choele Choel el día 12 de septiembre de 2025 a las 11 horas.  

