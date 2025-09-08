Recepcionan constancias por becas

Quienes se encuentra inscripto a las becas municipales deben acercar las constancias de alumnos regular.

Regionales - Choele Choel08/09/2025
IMG-20250908-WA0009
IMG-20250908-WA0009

Del lunes 8 de septiembre, hasta el 19 de septiembre se podrán entregar la constancias de alumno regular.


Las mismas deben ser entregadas en Mesa de Entrada de Desarrollo Humano.


Cabe señalar que está es documentación indispensable  para comenzar a abonar la próxima cuota de las becas en el mes de octubre.

