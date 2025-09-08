Recepcionan constancias por becas

Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.