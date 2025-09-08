Quienes se encuentra inscripto a las becas municipales deben acercar las constancias de alumnos regular.
Choele puso en marcha un operativo de bacheo de las calles de asfalto
El municipio de Choele Choel desplegó un intenso operativo de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y dar respuesta a uno de los reclamos más frecuentes de los vecinos: el estado de las calles asfaltadas.Regionales - Choele Choel08/09/2025
La intervención estuvo a cargo del grupo de tareas del Operativo Limpieza, que habitualmente se instala los jueves en los barrios para realizar trabajos de mantenimiento. En esta ocasión, el esquema se amplió para incluir la reparación de calzadas, con la utilización de más de 5 metros cúbicos de rapibach.
El despliegue incluyó cuadrillas municipales, camiones y la novedad de una máquina multifacética con rodillo vibrador, que permite compactar mejor el material y extender la durabilidad de los arreglos.
Desde el Ejecutivo local destacaron que estas acciones se suman a las tareas regulares que el operativo realiza cada semana y forman parte de una agenda que busca responder de manera concreta a las demandas de los vecinos y optimizar la infraestructura urbana.
Llámese a licitación pública N 6/2025 para la adquisición de indumentaria para el personal municipal para la temporada estival.
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.
En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.
El día miércoles 3 de septiembre, con enorme orgullo el cuartel de bomberos le dió la bienvenida a la nueva unidad que se suma a la flota de los bomberos voluntarios de Chole Choel.
El Sábado 6 y domingo 7 de septiembre tres propuestas llegan al cine de Choele Choel, dos de ellas de terror.
En horas de la tarde del miércoles, alrededor de las 17:30 horas, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel que realizaba junto a agentes de SENASA un control en el kilómetro 998 de la ruta nacional 22, procedieron al decomiso de productos cárnicos transportados sin observar cuestiones sanitarias.
El Obispado de Viedma regularizó el dominio de la capilla San José – San Cayetano de Choele ChoelRegionales - Choele Choel05/09/2025
Hace más de 60 años comenzó la construcción de la Capilla San José – San Cayetano, en una parcela del barrio Maldonado de Choele Choel. En los primeros años, médicos y enfermeros prestaban atención. También se alojaba una congregación de monjas. Hoy, además de celebrar misa, el lugar cumple una función social y comunitaria.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.