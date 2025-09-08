Choele puso en marcha un operativo de bacheo de las calles de asfalto

La intervención estuvo a cargo del grupo de tareas del Operativo Limpieza, que habitualmente se instala los jueves en los barrios para realizar trabajos de mantenimiento. En esta ocasión, el esquema se amplió para incluir la reparación de calzadas, con la utilización de más de 5 metros cúbicos de rapibach.



El despliegue incluyó cuadrillas municipales, camiones y la novedad de una máquina multifacética con rodillo vibrador, que permite compactar mejor el material y extender la durabilidad de los arreglos.



Desde el Ejecutivo local destacaron que estas acciones se suman a las tareas regulares que el operativo realiza cada semana y forman parte de una agenda que busca responder de manera concreta a las demandas de los vecinos y optimizar la infraestructura urbana.