Caza ilegal: secuestran arma, municiones y carne de guanaco en operativo rural

La situación motivó el inicio de una persecución, logrando interceptar el rodado a aproximadamente un kilómetro del lugar.



Tras identificar a los tres ocupantes, todos con domicilio en Lamarque y de 56,53 y 43 años respectivamente, los efectivos constataron que en el interior del vehículo se transportaban bolsas negras conteniendo carne de un animal silvestre protegido, presuntamente guanaco.



Inmediatamente se informó a los involucrados que se encontraban en infracción a la Ley de Fauna Silvestre, procediéndose al traslado hacia la Unidad Policial de Pomona para continuar con las diligencias correspondientes.



En el lugar, se labraron las actas de infracción y se procedió al secuestro del vehículo Toyota Hilux, de un arma de fuego tipo carabina con mira telescópica, municiones de distintos calibres, distintos cortes de carne de guanaco ya trozada y varios cuchillos de caza.



Además, se incautó una bolsa con plumas de ñandú, también especie protegida.



La fiscalía en turno dispuso también el inicio de actuaciones por infracción a la “Ley de Conservación de Fauna”.

Fuente Unidad Regional IV