Caza ilegal: secuestran arma, municiones y carne de guanaco en operativo rural

En la tarde del domingo, la Brigada Rural de la Policía de Río Negro con asiento en Lamarque, se encontraba realizando tareas de prevención sobre ruta provincial 4, a 56 kilómetros de Pomona, cuando detectó un vehículo tipo camioneta que, al advertir la presencia policial, realizó maniobras evasivas y emprendió la huida hacia zona de campos.

Regionales09/09/2025
IMG-20250908-WA0015

La situación motivó el inicio de una persecución, logrando interceptar el rodado a aproximadamente un kilómetro del lugar. 


Tras identificar a los tres ocupantes, todos con domicilio en Lamarque y de 56,53 y 43 años respectivamente, los efectivos constataron que en el interior del vehículo se transportaban bolsas negras conteniendo carne de un animal silvestre protegido, presuntamente guanaco.


Inmediatamente se informó a los involucrados que se encontraban en infracción a la Ley de Fauna Silvestre, procediéndose al traslado hacia la Unidad Policial de Pomona para continuar con las diligencias correspondientes.


En el lugar, se labraron las actas de infracción y se procedió al secuestro del vehículo Toyota Hilux, de un arma de fuego tipo carabina con mira telescópica, municiones de distintos calibres, distintos cortes de carne de guanaco ya trozada y varios cuchillos de caza.


Además, se incautó una bolsa con plumas de ñandú, también especie protegida.


La fiscalía en turno dispuso también el inicio de actuaciones por infracción a la “Ley de Conservación de Fauna”.

Fuente Unidad Regional IV 

Te puede interesar
IMG-20250905-WA0015

Se afianzan las Pasantías del CEAER en el sector privado

Regionales05/09/2025

Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.

IMG-20250905-WA0016

La defensa recorre el Valle Medio

Regionales05/09/2025

En el marco del programa de extensión territorial de la defensa pública, el viernes 5 de septiembre la Defensora Civil Emilce Tello atenderá en distintas localidades del Valle Medio

Lo más visto