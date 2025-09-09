Esta mañana en los Tribunales roquenses comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
Caza ilegal: secuestran arma, municiones y carne de guanaco en operativo rural
En la tarde del domingo, la Brigada Rural de la Policía de Río Negro con asiento en Lamarque, se encontraba realizando tareas de prevención sobre ruta provincial 4, a 56 kilómetros de Pomona, cuando detectó un vehículo tipo camioneta que, al advertir la presencia policial, realizó maniobras evasivas y emprendió la huida hacia zona de campos.Regionales09/09/2025
La situación motivó el inicio de una persecución, logrando interceptar el rodado a aproximadamente un kilómetro del lugar.
Tras identificar a los tres ocupantes, todos con domicilio en Lamarque y de 56,53 y 43 años respectivamente, los efectivos constataron que en el interior del vehículo se transportaban bolsas negras conteniendo carne de un animal silvestre protegido, presuntamente guanaco.
Inmediatamente se informó a los involucrados que se encontraban en infracción a la Ley de Fauna Silvestre, procediéndose al traslado hacia la Unidad Policial de Pomona para continuar con las diligencias correspondientes.
En el lugar, se labraron las actas de infracción y se procedió al secuestro del vehículo Toyota Hilux, de un arma de fuego tipo carabina con mira telescópica, municiones de distintos calibres, distintos cortes de carne de guanaco ya trozada y varios cuchillos de caza.
Además, se incautó una bolsa con plumas de ñandú, también especie protegida.
La fiscalía en turno dispuso también el inicio de actuaciones por infracción a la “Ley de Conservación de Fauna”.
Fuente Unidad Regional IV
La abuela y el abuelo colaboran con la prestación alimentaria y forman parte del régimen de comunicaciónRegionales08/09/2025
Hace unos meses el papá de un niño perdió su trabajo en una frutícola de Valle Medio, esa situación lo obligó a tomar una drástica decisión: se mudó a otra localidad buscando una nueva fuente de ingreso. A raíz de eso no pudo cumplir con la obligación alimentaria y tampoco seguir en contacto con su hijo en edad escolar.
Doce jurados titulares y cuatro suplentes fueron seleccionados en la audiencia previa al juicio que comenzará el lunes 8 de septiembre en Roca , donde se juzgará el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, ocurridos el 25 de julio en 2023 en Luis Beltrán.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.
En el marco del programa de extensión territorial de la defensa pública, el viernes 5 de septiembre la Defensora Civil Emilce Tello atenderá en distintas localidades del Valle Medio
En el marco de tareas preventivas, durante la jornada del jueves, personal de la Brigada Rural de Lamarque llevó adelante diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en zonas rurales.
Un allanamiento realizado en la tarde del miércoles en un domicilio de calle Lisandro de la Torre de la ciudad de Río Colorado, resultó en el secuestro de jeringas, agujas y un teléfono celular perteneciente al dueño de la vivienda.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.