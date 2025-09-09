Se realizó el simulacro de evacuación en la escuela 8

Del mismo participaron Bomberos Voluntarios, Personal de la Unidad 8va. de Policía, y Agentes de Seguridad Vial del Municipio local.



Con la comunidad educativa se había trabajado previamente conceptos e información sobre autoprotección y pautas para una evacuación segura.

“El plan de evacuación que habíamos diagramado junto a los demás Servicios de Seguridad funcionó muy bien" destacó Laura Guidi, a cargo de la organización.



Desde el Consejo Escolar se agradece al personal de la Comisaria 8va., al área de Transito del Municipio local, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Choele Choel, y en especial a la comunidad educativa por su gran desempeño.