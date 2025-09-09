Castraciones gratuitas en el barrio Las Bardas y Don Bosco

El próximo sábado 13 de septiembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía

Regionales - Choele Choel09/09/2025
IMG-20250908-WA0089

Quienes deseen realizar la castración de sus mascotas deben previamente inscribirse comunicándose al 2984229902 de 8 a 12 de lunes a jueves.


Es importante que quienes se anoten luego asistan dado que son cupos limitados, por lo que es recomendable estar seguros de poder asistir el día sábado para no quitar la oportunidad a otro vecino. 


Cabe señalar que el programa de castraciones recorre distintos barrios y en esta oportunidad está dirigido a las mascotas de los vecinos de los barrios Las Bardas y Don Bosco. 

Te puede interesar
IMG-20250905-WA0019

Se fortalece el trabajo en Valle Medio

Regionales - Choele Choel05/09/2025

En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.

Lo más visto