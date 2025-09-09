El próximo sábado 13 de septiembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
Campeonato Patagónico MTB - XCO en Choele
El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.Regionales - Choele Choel09/09/2025
El XCO (Cross-Country Olímpico) es el formato de ciclismo de montaña más popular, caracterizado por ser la única disciplina olímpica de MTB, que se realiza en un circuito cerrado de 4 a 6 km que los ciclistas deben completar en varias vueltas. Las carreras de XCO son explosivas y rápidas, de entre una hora y veinte minutos y una hora y cuarenta minutos, y ponen a prueba la resistencia, la técnica y la habilidad de los ciclistas en subidas, bajadas y obstáculos artificiales.
En Argentina la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo, cuenta con varios Regionales, en lo que respecta a Neuquén, Rio Negro y la Pampa es denominado Regional Patagónico Norte, el cual tiene como coordinador a Tony Fernández.
Este año se realizo el campeonato de XCO que contó con 5 fechas, Piedra del Aguila, Neuquén, Cinco Saltos, San Patricio del Chañar y Allen.
Este 5 de Octubre en Choele se tendrá la oportunidad de coronar los 24 Campeones Patagónicos. Con este título oficial abarca toda la Patagonia con sus regionales desde la Pampa hasta Tierra del Fuego.
Asistirán corredores de Pto Madryn, Trelew, Comodoro, Bariloche, Villa La Angostura, Bolsón, La pampa, Catriel, San Patricio del Chañar, Neuquén, Allen, Bahía Blanca, El Arroyon, 5 Saltos, Gral Roca, Las Ovejas, Chosmalal del Valle medio y de más ciudades del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén. Entre ellos habrá varios exponentes que son Campeones Argentinos, Sudamericanos.
Recordemos que este evento será una puesta a punto para los competidores que están preparando el sudamericano de XCO que se desarrollara el 2 de Noviembre en Chile.
La organización agradece a la Plata Rucamalen por el permiso y habilitación del sector de bardas en dónde se desarrollara la competencia, a la Municipalidad de Choele Choel por el apoyo, y a los importantes sponsors que se sumaron a este gran evento. (Corralón el Portal. Mercadito Leon. Toro Negro - Carnicería almacén. Pixel. Tony Bike)
La comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 8 fue evacuada de forma total en exactamente 1 minuto 3 segundo, y con lo que fue un muy buen desempeño, concluyo el simulacro de evacuación por incendio, organizado por el Consejo Escolar Valle Medio I.
Choele puso en marcha un operativo de bacheo de las calles de asfaltoRegionales - Choele Choel08/09/2025
El municipio de Choele Choel desplegó un intenso operativo de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y dar respuesta a uno de los reclamos más frecuentes de los vecinos: el estado de las calles asfaltadas.
Quienes se encuentra inscripto a las becas municipales deben acercar las constancias de alumnos regular.
Llámese a licitación pública N 6/2025 para la adquisición de indumentaria para el personal municipal para la temporada estival.
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.
En Choele se llevó adelante la entrega de certificaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) a trabajadores de la construcción del Valle Medio, un reconocimiento que valida sus saberes y experiencias.
El día miércoles 3 de septiembre, con enorme orgullo el cuartel de bomberos le dió la bienvenida a la nueva unidad que se suma a la flota de los bomberos voluntarios de Chole Choel.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.