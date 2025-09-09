Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.
El Municipio ofrece capacitaciones de Emprender
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.Regionales - Lamarque09/09/2025
Emprender es un Programa de Capacitación Laboral que busca fortalecer las capacidades productivas, habilidades o destrezas de las personas para un mejor posicionamiento en el mercado laboral y productivo.
Los interesados e interesadas en inscribirse deben dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Lamarque a partir de este lunes 8 de septiembre, en el horario de 7 a 13 hs.
Las capacitaciones disponibles son Herrería, Pintura, Electricidad Domiciliaria y Costura.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque por intermedio de su Taller de Comunicación le dio comienzo a una nueva propuesta: “Ritmo y Mate”.
Gracias al proyecto de biorremediación que se venia trabajando hace unos años, se logro trasplantar ejemplares de Sauces que fueron especialmente seleccionados con la capacidad de limpiar las aguas subterráneas y mejorar el ambiente.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.
En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.