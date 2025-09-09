El Municipio ofrece capacitaciones de Emprender

Emprender es un Programa de Capacitación Laboral que busca fortalecer las capacidades productivas, habilidades o destrezas de las personas para un mejor posicionamiento en el mercado laboral y productivo.



Los interesados e interesadas en inscribirse deben dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Lamarque a partir de este lunes 8 de septiembre, en el horario de 7 a 13 hs.



Las capacitaciones disponibles son Herrería, Pintura, Electricidad Domiciliaria y Costura.