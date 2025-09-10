En la tarde del domingo, la Brigada Rural de la Policía de Río Negro con asiento en Lamarque, se encontraba realizando tareas de prevención sobre ruta provincial 4, a 56 kilómetros de Pomona, cuando detectó un vehículo tipo camioneta que, al advertir la presencia policial, realizó maniobras evasivas y emprendió la huida hacia zona de campos.
Alumnos de Lamarque visitaron la Casa de Gobierno
Un grupo de 80 alumnos y alumnas de la Escuela N°25 de Lamarque recorrió la Casa de Gobierno de Río Negro, en Viedma, en el marco del programa de visitas guiadas que impulsa la Secretaría General, junto a la Legislatura y el Poder Judicial, con el objetivo de acercar a la comunidad al funcionamiento de las instituciones provinciales.Regionales10/09/2025
La jornada tuvo un condimento especial: las y los estudiantes fueron recibidos por el Gobernador Alberto Weretilneck, con quien dialogaron y compartieron preguntas que habitualmente forman parte de la charla introductoria. “Parecía una estrella de rock, todos querían una foto con él. Fue un momento muy lindo y los chicos participaron mucho”, destacó Matías Linares, encargado de las visitas guiadas en Casa de Gobierno.
Durante la recorrida, las y los alumnos conocieron los principales espacios del edificio y pudieron interiorizarse sobre el rol de los tres poderes del Estado, su organización y la dinámica de la capital provincial. Además, visitaron el hall central, el Salón Gris, el despacho del Gobernador y los patios internos, donde se explican detalles arquitectónicos, artísticos e históricos.
“Estamos muy contentos con la participación de las escuelas, que cada vez son más. Año a año nos visitan distintos cursos y siempre se renueva el interés”, agregó Linares.
Las visitas guiadas están abiertas a todas las instituciones educativas y organizaciones que lo soliciten. Para coordinar un recorrido, se puede contactar a la Secretaría General de la Gobernación, a través de los teléfonos publicados en la página oficial de la Provincia, o bien comunicarse con Gestión Parlamentaria de la Legislatura de Río Negro.
Esta mañana en los Tribunales roquenses comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
Hace unos meses el papá de un niño perdió su trabajo en una frutícola de Valle Medio, esa situación lo obligó a tomar una drástica decisión: se mudó a otra localidad buscando una nueva fuente de ingreso. A raíz de eso no pudo cumplir con la obligación alimentaria y tampoco seguir en contacto con su hijo en edad escolar.
Doce jurados titulares y cuatro suplentes fueron seleccionados en la audiencia previa al juicio que comenzará el lunes 8 de septiembre en Roca , donde se juzgará el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, ocurridos el 25 de julio en 2023 en Luis Beltrán.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.
En el marco del programa de extensión territorial de la defensa pública, el viernes 5 de septiembre la Defensora Civil Emilce Tello atenderá en distintas localidades del Valle Medio
En el marco de tareas preventivas, durante la jornada del jueves, personal de la Brigada Rural de Lamarque llevó adelante diversos operativos de control vehicular e identificación de personas en zonas rurales.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.