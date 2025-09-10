Alumnos de Lamarque visitaron la Casa de Gobierno

La jornada tuvo un condimento especial: las y los estudiantes fueron recibidos por el Gobernador Alberto Weretilneck, con quien dialogaron y compartieron preguntas que habitualmente forman parte de la charla introductoria. “Parecía una estrella de rock, todos querían una foto con él. Fue un momento muy lindo y los chicos participaron mucho”, destacó Matías Linares, encargado de las visitas guiadas en Casa de Gobierno.



Durante la recorrida, las y los alumnos conocieron los principales espacios del edificio y pudieron interiorizarse sobre el rol de los tres poderes del Estado, su organización y la dinámica de la capital provincial. Además, visitaron el hall central, el Salón Gris, el despacho del Gobernador y los patios internos, donde se explican detalles arquitectónicos, artísticos e históricos.



“Estamos muy contentos con la participación de las escuelas, que cada vez son más. Año a año nos visitan distintos cursos y siempre se renueva el interés”, agregó Linares.



Las visitas guiadas están abiertas a todas las instituciones educativas y organizaciones que lo soliciten. Para coordinar un recorrido, se puede contactar a la Secretaría General de la Gobernación, a través de los teléfonos publicados en la página oficial de la Provincia, o bien comunicarse con Gestión Parlamentaria de la Legislatura de Río Negro.