Alumnos de Lamarque visitaron la Casa de Gobierno

Un grupo de 80 alumnos y alumnas de la Escuela N°25 de Lamarque recorrió la Casa de Gobierno de Río Negro, en Viedma, en el marco del programa de visitas guiadas que impulsa la Secretaría General, junto a la Legislatura y el Poder Judicial, con el objetivo de acercar a la comunidad al funcionamiento de las instituciones provinciales.

Regionales10/09/2025
IMG-20250909-WA0074

La jornada tuvo un condimento especial: las y los estudiantes fueron recibidos por el Gobernador Alberto Weretilneck, con quien dialogaron y compartieron preguntas que habitualmente forman parte de la charla introductoria. “Parecía una estrella de rock, todos querían una foto con él. Fue un momento muy lindo y los chicos participaron mucho”, destacó Matías Linares, encargado de las visitas guiadas en Casa de Gobierno.


Durante la recorrida, las y los alumnos conocieron los principales espacios del edificio y pudieron interiorizarse sobre el rol de los tres poderes del Estado, su organización y la dinámica de la capital provincial. Además, visitaron el hall central, el Salón Gris, el despacho del Gobernador y los patios internos, donde se explican detalles arquitectónicos, artísticos e históricos.


“Estamos muy contentos con la participación de las escuelas, que cada vez son más. Año a año nos visitan distintos cursos y siempre se renueva el interés”, agregó Linares.


Las visitas guiadas están abiertas a todas las instituciones educativas y organizaciones que lo soliciten. Para coordinar un recorrido, se puede contactar a la Secretaría General de la Gobernación, a través de los teléfonos publicados en la página oficial de la Provincia, o bien comunicarse con Gestión Parlamentaria de la Legislatura de Río Negro.

