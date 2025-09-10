Capacitación en Planeamiento Estratégico y Sistemas de Gestión para PyMES

En un entorno empresarial cada vez más desafiante y lleno de oportunidades, se realiza en Choele una capacitación para fortalecer el liderazgo estratégico y adquirir herramientas concretas para gestionar la organización con eficacia.

Regionales - Choele Choel10/09/2025
La capacitación abarcara ; Claves para el planeamiento estratégico; Sistemas de gestión aplicables al negocio! Espacio de intercambio con otros líderes del Valle Medio


La jornada de capacitación será el sábado 13 de septiembre en el horario de 10 a 13:30 horas. 


La capacitación tendrá lugar en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio que organiza esta jornada junto a  Iterae Consulting.


 Inscripción previa: https://forms.gle/pKsThktALK67d3ad8 

