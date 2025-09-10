Fuertes críticas al ministro de producción por querer dejar a la zona de campo desprotegida llevándose el camión del plan de lucha contra incendios. Dicho vehículo no solo asiste al Splif sino que además es vital para combatir incendios en zona de dificil acceso.
Capacitación en Planeamiento Estratégico y Sistemas de Gestión para PyMES
En un entorno empresarial cada vez más desafiante y lleno de oportunidades, se realiza en Choele una capacitación para fortalecer el liderazgo estratégico y adquirir herramientas concretas para gestionar la organización con eficacia.Regionales - Choele Choel10/09/2025
La capacitación abarcara ; Claves para el planeamiento estratégico; Sistemas de gestión aplicables al negocio! Espacio de intercambio con otros líderes del Valle Medio
La jornada de capacitación será el sábado 13 de septiembre en el horario de 10 a 13:30 horas.
La capacitación tendrá lugar en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio que organiza esta jornada junto a Iterae Consulting.
Inscripción previa: https://forms.gle/pKsThktALK67d3ad8
El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.
El próximo sábado 13 de septiembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
La comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 8 fue evacuada de forma total en exactamente 1 minuto 3 segundo, y con lo que fue un muy buen desempeño, concluyo el simulacro de evacuación por incendio, organizado por el Consejo Escolar Valle Medio I.
Choele puso en marcha un operativo de bacheo de las calles de asfaltoRegionales - Choele Choel08/09/2025
El municipio de Choele Choel desplegó un intenso operativo de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y dar respuesta a uno de los reclamos más frecuentes de los vecinos: el estado de las calles asfaltadas.
Quienes se encuentra inscripto a las becas municipales deben acercar las constancias de alumnos regular.
Llámese a licitación pública N 6/2025 para la adquisición de indumentaria para el personal municipal para la temporada estival.
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.