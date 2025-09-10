El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.
Daños materiales en una colisión en Lamarque
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.Regionales - Lamarque10/09/2025
Constituido personal en el lugar, se constató la colisión entre un automóvil Fiat Cronos conducido por un hombre de 48 años que tiene domicilio en la ciudad de Patagones y un vehículo Ford Ka, en el que se movilizaba un hombre de 52 años de la localidad de Lamarque.
Según se pudo visualizar, el Fiat Cronos colisionó contra el lateral delantero derecho del Ford Ka, precisamente en el sector de la puerta del acompañante.
Como consecuencia del siniestro, el conductor del Cronos fue asistido por personal de salud y trasladado preventivamente al nosocomio local, donde fue examinado por la médica de guardia, quien certificó que no presentaba lesiones óseas.
En tanto que su acompañante de 42 años y el conductor del Ford Ka resultaron ilesos.
En el lugar trabajó personal del Gabinete Criminalístico realizando las tareas técnicas de rigor sobre los rodados involucrados.
Ambos conductores contaban con la documentación obligatoria para circular, en regla y vigente.
Se labraron las actas de entrevistas correspondientes, donde ambas partes manifestaron que no instarían acción penal, comprometiéndose a resolver la situación a través de sus respectivas compañías de seguros.
Fuente Unidad Regional IV
