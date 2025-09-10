Fuertes críticas al ministro de producción por querer dejar a la zona de campo desprotegida llevándose el camión del plan de lucha contra incendios. Dicho vehículo no solo asiste al Splif sino que además es vital para combatir incendios en zona de dificil acceso.
Anuncios en el inicio de los colegiales
Choele Choel dio el puntapié inicial a los zonales de los Colegiales 1, con la participación de cientos de chicos y delegaciones que llegaron a la ciudad para ser parte de una verdadera fiesta deportiva.Regionales - Choele Choel10/09/2025
El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente Diego Ramello, quien dio la bienvenida a los jóvenes y, en un mensaje breve pero con un anuncio que sorprendió a todos, confirmó una de las obras más esperadas: la construcción del piso de parqué en el Playón Polideportivo Municipal.
“Este será el proyecto más importante desde la inauguración del playón. Es un desafío enorme, pero estamos convencidos de que marcará un antes y un después para el deporte en Choele”, afirmó Ramello.
El nuevo piso de madera, especialmente diseñado para competencias deportivas, permitirá que el polideportivo local cuente con la infraestructura necesaria para recibir eventos de alto nivel. Según señaló el jefe comunal, la obra es clave para que la ciudad pueda posicionarse dentro del mapa patagónico del deporte.
Con este paso, el polideportivo municipal sumará la única pieza que le faltaba para transformarse en uno de los más destacados de la provincia.
“Vamos a redoblar esfuerzos para concretar esta obra. Creemos que el deporte es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo de nuestros jóvenes y de toda la comunidad”, concluyó el intendente.
Capacitación en Planeamiento Estratégico y Sistemas de Gestión para PyMESRegionales - Choele Choel10/09/2025
En un entorno empresarial cada vez más desafiante y lleno de oportunidades, se realiza en Choele una capacitación para fortalecer el liderazgo estratégico y adquirir herramientas concretas para gestionar la organización con eficacia.
El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.
El próximo sábado 13 de septiembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
La comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 8 fue evacuada de forma total en exactamente 1 minuto 3 segundo, y con lo que fue un muy buen desempeño, concluyo el simulacro de evacuación por incendio, organizado por el Consejo Escolar Valle Medio I.
Choele puso en marcha un operativo de bacheo de las calles de asfaltoRegionales - Choele Choel08/09/2025
El municipio de Choele Choel desplegó un intenso operativo de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y dar respuesta a uno de los reclamos más frecuentes de los vecinos: el estado de las calles asfaltadas.
Quienes se encuentra inscripto a las becas municipales deben acercar las constancias de alumnos regular.
Llámese a licitación pública N 6/2025 para la adquisición de indumentaria para el personal municipal para la temporada estival.
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.
