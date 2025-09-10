Anuncios en el inicio de los colegiales

El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente Diego Ramello, quien dio la bienvenida a los jóvenes y, en un mensaje breve pero con un anuncio que sorprendió a todos, confirmó una de las obras más esperadas: la construcción del piso de parqué en el Playón Polideportivo Municipal.

“Este será el proyecto más importante desde la inauguración del playón. Es un desafío enorme, pero estamos convencidos de que marcará un antes y un después para el deporte en Choele”, afirmó Ramello.

El nuevo piso de madera, especialmente diseñado para competencias deportivas, permitirá que el polideportivo local cuente con la infraestructura necesaria para recibir eventos de alto nivel. Según señaló el jefe comunal, la obra es clave para que la ciudad pueda posicionarse dentro del mapa patagónico del deporte.

Con este paso, el polideportivo municipal sumará la única pieza que le faltaba para transformarse en uno de los más destacados de la provincia.

“Vamos a redoblar esfuerzos para concretar esta obra. Creemos que el deporte es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo de nuestros jóvenes y de toda la comunidad”, concluyó el intendente.