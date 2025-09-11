Agua 0 en Lamarque

“Agua 0” cuenta la historia de tres amigas que se reúnen cada tarde a jugar en el río entre cañerías y nubes que pasan. La obra que ha recorrido la provincia desde la conformación del Elenco, cuenta con la Coordinación Artística y Producción General de Garza Bima, y es protagonizada por Mariana Calcumil, Ruth A. Pereyra y Soledad Gonzalez.



En esta ocasión, la historia de las tres amigas llega a Lamarque con una función abierta al público el jueves a las 17 en la Casa de la Cultura y la Historia “Rodolfo Walsh”. En tanto, el sábado a las 17 se presentará en el Teatro El Galpón de Luis Beltrán.



Con estas actividades, el Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría de Cultura le da continuidad a sus políticas públicas que promueven el acceso a la cultura para todas las familias rionegrinas.