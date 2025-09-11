Un grupo de 80 alumnos y alumnas de la Escuela N°25 de Lamarque recorrió la Casa de Gobierno de Río Negro, en Viedma, en el marco del programa de visitas guiadas que impulsa la Secretaría General, junto a la Legislatura y el Poder Judicial, con el objetivo de acercar a la comunidad al funcionamiento de las instituciones provinciales.
Accidente en la intersección de la ruta 22 y 251
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.Regionales11/09/2025
En el lugar colisionaron una camioneta Ford Ranger que circulaba en dirección este - oeste, proveniente de la ciudad de Neuquén con destino a la ciudad de Buenos Aires, y un camión Scania con semirremolque, que se dirigía desde el norte del país hacia Comodoro Rivadavia, transportando carga de cartón.
Según las primeras averiguaciones, el camión habría intentado ingresar a la ruta 251 cuando impactó con su parte frontal el lateral de la camioneta, provocando el vuelco del vehículo menor, que quedó apoyado sobre el lateral derecho.
El camión, en tanto, detuvo su marcha en medio de la calzada, obstruyendo ambos carriles de la Ruta 22.
Personal de Salud Pública asistió en el lugar a una mujer que viajaba como acompañante en la camioneta, quien presentaba un golpe en la cabeza y fue trasladada al hospital local para su evaluación.
También trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios que colaboró en las tareas de seguridad.
La Fiscalía en turno fue notificada y dispuso las diligencias necesarias para liberar la circulación lo antes posible, dada la escasa luz solar en ese momento.
El tránsito se vio interrumpido de manera temporal durante las tareas de rescate y peritaje.
Fuente Unidad Regional IV
En la tarde del domingo, la Brigada Rural de la Policía de Río Negro con asiento en Lamarque, se encontraba realizando tareas de prevención sobre ruta provincial 4, a 56 kilómetros de Pomona, cuando detectó un vehículo tipo camioneta que, al advertir la presencia policial, realizó maniobras evasivas y emprendió la huida hacia zona de campos.
Esta mañana en los Tribunales roquenses comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
La abuela y el abuelo colaboran con la prestación alimentaria y forman parte del régimen de comunicaciónRegionales08/09/2025
Hace unos meses el papá de un niño perdió su trabajo en una frutícola de Valle Medio, esa situación lo obligó a tomar una drástica decisión: se mudó a otra localidad buscando una nueva fuente de ingreso. A raíz de eso no pudo cumplir con la obligación alimentaria y tampoco seguir en contacto con su hijo en edad escolar.
Doce jurados titulares y cuatro suplentes fueron seleccionados en la audiencia previa al juicio que comenzará el lunes 8 de septiembre en Roca , donde se juzgará el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, ocurridos el 25 de julio en 2023 en Luis Beltrán.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Las pasantías educativas de quienes cursan sus estudios en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales, continúan consolidándose como una herramienta clave para la formación profesional de los estudiantes, con una creciente inserción en el sector privado regional, con gran reconocimiento.
En el marco del programa de extensión territorial de la defensa pública, el viernes 5 de septiembre la Defensora Civil Emilce Tello atenderá en distintas localidades del Valle Medio
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.
Personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán tomó intervención el martes a las 17:24 horas, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Chacabuco y Belgrano.
Fuertes críticas al ministro de producción por querer dejar a la zona de campo desprotegida llevándose el camión del plan de lucha contra incendios. Dicho vehículo no solo asiste al Splif sino que además es vital para combatir incendios en zona de dificil acceso.