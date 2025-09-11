Accidente en la intersección de la ruta 22 y 251

En el lugar colisionaron una camioneta Ford Ranger que circulaba en dirección este - oeste, proveniente de la ciudad de Neuquén con destino a la ciudad de Buenos Aires, y un camión Scania con semirremolque, que se dirigía desde el norte del país hacia Comodoro Rivadavia, transportando carga de cartón.

Según las primeras averiguaciones, el camión habría intentado ingresar a la ruta 251 cuando impactó con su parte frontal el lateral de la camioneta, provocando el vuelco del vehículo menor, que quedó apoyado sobre el lateral derecho.

El camión, en tanto, detuvo su marcha en medio de la calzada, obstruyendo ambos carriles de la Ruta 22.

Personal de Salud Pública asistió en el lugar a una mujer que viajaba como acompañante en la camioneta, quien presentaba un golpe en la cabeza y fue trasladada al hospital local para su evaluación.

También trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios que colaboró en las tareas de seguridad.

La Fiscalía en turno fue notificada y dispuso las diligencias necesarias para liberar la circulación lo antes posible, dada la escasa luz solar en ese momento.

El tránsito se vio interrumpido de manera temporal durante las tareas de rescate y peritaje.

Fuente Unidad Regional IV