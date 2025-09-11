El camión del plan del manejo contra el fuego se queda en Valle Medio

La convocatoria para manifestar la necesidad de que el vehículo quede en la zona estaba prevista para las 19:30, pero varios minutos antes los vecinos habían comenzado a llegar y dialogaban con los bomberos cuando los medios de prensa presentes en el lugar informaron sobre la recepción de un comunicado en el que se expresaba que el camión permanecería en la zona. Los vecinos aplaudieron la decisión y destacaron la tarea llevada adelante por la conducción de la institución y de los bomberos que alzaron su voz para que la zona no quede desprotegida.



Es importante mencionar que la unidad es utilizada en la zona de campos, siendo la única en la región del Valle Medio de este tipo, y que además cada vez que se la requiere en otras regiones los voluntarios y la comisión han brindado colaboración.



Si bien en la región existe una sub central del Splif que depende de General Conesa, la zona de campo es tan grande que no dan a basto y solicitan la colaboración de los cuarteles de bomberos y en la mayoría de los casos esta unidad es la que se utiliza. Cabe además señalar que el Splif aún no cuenta con todas las herramientas que fueron anunciadas al momento de su instalación, como es el caso del avión hidrante que se ubicaria en el hangar que se construyó para tal fin en el aeródromo de Choele y que a la fecha se encuentra cerrado.



Por todo esto es que los vecinos celebraron la decisión de que el camión permanezca en la zona.