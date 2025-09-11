Choele Choel dio el puntapié inicial a los zonales de los Colegiales 1, con la participación de cientos de chicos y delegaciones que llegaron a la ciudad para ser parte de una verdadera fiesta deportiva.
El camión del plan del manejo contra el fuego se queda en Valle Medio
Mientras los vecinos se reunían fuera del cuartel para apoyar a los bomberos y la conducción para que no se lleven la unidad forestal , llegó la noticia que se retiraba el pedido y que el camión finalmente queda en la zona, lo que fue recibido con aplausos.Regionales - Choele Choel11/09/2025
La convocatoria para manifestar la necesidad de que el vehículo quede en la zona estaba prevista para las 19:30, pero varios minutos antes los vecinos habían comenzado a llegar y dialogaban con los bomberos cuando los medios de prensa presentes en el lugar informaron sobre la recepción de un comunicado en el que se expresaba que el camión permanecería en la zona. Los vecinos aplaudieron la decisión y destacaron la tarea llevada adelante por la conducción de la institución y de los bomberos que alzaron su voz para que la zona no quede desprotegida.
Es importante mencionar que la unidad es utilizada en la zona de campos, siendo la única en la región del Valle Medio de este tipo, y que además cada vez que se la requiere en otras regiones los voluntarios y la comisión han brindado colaboración.
Si bien en la región existe una sub central del Splif que depende de General Conesa, la zona de campo es tan grande que no dan a basto y solicitan la colaboración de los cuarteles de bomberos y en la mayoría de los casos esta unidad es la que se utiliza. Cabe además señalar que el Splif aún no cuenta con todas las herramientas que fueron anunciadas al momento de su instalación, como es el caso del avión hidrante que se ubicaria en el hangar que se construyó para tal fin en el aeródromo de Choele y que a la fecha se encuentra cerrado.
Por todo esto es que los vecinos celebraron la decisión de que el camión permanezca en la zona.
Fuertes críticas al ministro de producción por querer dejar a la zona de campo desprotegida llevándose el camión del plan de lucha contra incendios. Dicho vehículo no solo asiste al Splif sino que además es vital para combatir incendios en zona de dificil acceso.
Capacitación en Planeamiento Estratégico y Sistemas de Gestión para PyMESRegionales - Choele Choel10/09/2025
En un entorno empresarial cada vez más desafiante y lleno de oportunidades, se realiza en Choele una capacitación para fortalecer el liderazgo estratégico y adquirir herramientas concretas para gestionar la organización con eficacia.
El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.
El próximo sábado 13 de septiembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía
La comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 8 fue evacuada de forma total en exactamente 1 minuto 3 segundo, y con lo que fue un muy buen desempeño, concluyo el simulacro de evacuación por incendio, organizado por el Consejo Escolar Valle Medio I.
Choele puso en marcha un operativo de bacheo de las calles de asfaltoRegionales - Choele Choel08/09/2025
El municipio de Choele Choel desplegó un intenso operativo de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y dar respuesta a uno de los reclamos más frecuentes de los vecinos: el estado de las calles asfaltadas.
Quienes se encuentra inscripto a las becas municipales deben acercar las constancias de alumnos regular.
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.
Personal de la Comisaría 19 de Luis Beltrán tomó intervención el martes a las 17:24 horas, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Chacabuco y Belgrano.
